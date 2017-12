Fukrey Returns Box Office Day 7: रिकॉर्ड कमाई! बड़े स्टार ना होने के बाद भी फुकरों पर जनता कर रही है पैसों की बरसात

माना जाता है कि किसी फिल्म के हिट होने के लिए उसमें बड़े सितारे होने चाहिए लेकिन इस बात को पूरी तरह से फुकरे रिटर्न्स ने खारिज कर दिया है। जिस तरह से फिल्म लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है उससे एक बात तो साफ हो गई है कि अगर कहानी में दम होगा तो दर्शक निश्चित तौर पर उसे पसंद करेंगे। ऋचा चढ्ढा, पुलकित सम्राट, अली फजल, मनजोत सिंह और वरुण शर्मा की फिल्म ने केवल 6 दिनों में 46.65 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। यह साल 2013 की हिट फिल्म फुकरे का सीक्वल है जो दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरा है।

फिल्म की कमाई के आंकड़ों को ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। उन्होंने लिखा- फुकरे रिटर्न्स एक शानदार सप्ताह की ओर बढ़ रही है। वीकडेज में भी फिल्म की पकड़ मजबूत है। आंकड़ों की बात करें तो शुक्रवार को फिल्म ने 8.10 करोड़, शनिवार को 11.30 करोड़, रविवार को 12.80 करोड़, सोमवार को 5.10 करोड़, मंगलवार को 5.05 करोड़ और बुधवार को 4.30 करोड़ रुपए कमाए। फिल्म की भारत में कुल कमाई 46.65 करोड़ रुपए हो चुकी है। मृगदीप सिंह लांबा के निर्देशन में बनी फिल्म को लोगों से सकारात्मक पब्लिसिटी मिल रही है जिसकी वजह से यह बेहतरीन कमाई कर रही है।

#FukreyReturns is all set for a GLORIOUS Week 1… Biz is SUPER-STRONG on weekdays… Fri 8.10 cr, Sat 11.30 cr, Sun 12.80 cr, Mon 5.10 cr, Tue 5.05 cr, Wed 4.30 cr. Total: ₹ 46.65 cr. India biz.

