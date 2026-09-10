एक्टर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी इन दिनों ‘बिग बॉस 20’ में नजर आ रही हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री का जाना माना नाम मनोज तिवारी ने अपनी बेटी को फेम दिलाने में काफी योगदान दिया है। मगर रीति का कहना है कि इसकी बड़ी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ती है। ‘बिग बॉस 20’ में रीति ने पिता का नाम आगे बढ़ाने के प्रेशर पर बात की। उन्होंने बताया कि अक्सर बार उन्हें रेप और जान से मारने की धमकियां मिलती हैं।

रीति तिवारी का छलका दर्द

इसके अलावा रीति तिवारी ने अपने माता-पिता के अलगाव और अपना खुद का दिल टूटना को लेकर भी खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि इन चीजों ने कैसे रिश्तों को देखने का उनका नजरिया बदला है। मैरी कॉम से बात करते हुए रीति ने कहा, ‘मेरे पर डबल प्रेशर रहा है हमेशा। मैं जो भी बोलूंगी, मनोज तिवारी की बेटी ने ये बोल दिया, वो ऐसी है।’

उन्होंने आगे दावा किया, ‘मुझे जान से मारने की धमकी मिलती है, रेप की धमकी मिलती है, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूं। मेरी राय को लोग सोचते हैं कि उनकी ही राय होगी, और उनके दम पर मुझे चढ़ाते हैं।’

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मां-बाप के अलगाव से छोड़ा असर

शो पर रीति तिवारी ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात की। कनिका मान के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि कैसे उनके पेरेंट्स के अलग होने से उन्हें रिश्तों की समझ हुई। उन्होंने याद किया कि कैसे उनकी मां ने उन्हें अकेले पाला था। उनके इस संघर्ष ने रीति के नजरिए पर गहरा असर छोड़ा। उन्होंने यह भी बताया कि अतीत में उन्हें ऐसे शख्स मिले हैं, जो उन्हें कंट्रोल करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वो ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहतीं, जिसमें उनकी जिंदगी पर किसी और का कंट्रोल हो।

रीति का कहना है, ‘मैं काम चाहती हूं। अपने लिए कमाना चाहती हूं। अपनी पहचान बनाना चाहती हूं। लेकिन मैं किसी के प्यार में भी थी। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और हम एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं। मैं उससे प्यार करती थी। दुर्भाग्य से हाल ही में हमारा ब्रेकअप हो गया।’

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रीति तिवारी भी अपने पिता मनोज तिवारी की तरह सिंगर हैं। इसके अलावा वो सॉन्ग राइटर, कम्पोजर और प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने ‘बारिश’, ‘मानसिक संतुलन’, ‘झूठी बेबी’ और ‘गुम चुके’ नाम के गाने रिलीज किए हैं। सोशल मीडिया पर भी रीति की अच्छी फैन फॉलोइंग है।