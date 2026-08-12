बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के चलते काफी सुर्खियों में रहती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने करियर की शुरूआत एक वीजे के तौर पर की थी। एक्टिंग लाइन में आने से पहले एक्ट्रेस टीवी चैनल एमटीवी की फेमस वीजे रह चुकी हैं।

अपनी लाइफ के स्ट्रगल और कामयाबी के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने तन्मय भट्ट के साथ एक इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे सिर्फ 17-18 साल की उम्र में वह वीजे के तौर पर काफी अच्छे पैसे बना लेती थी।

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जब पहली बार सलमान से मिली रिया

रिया ने पहली बार सलमान खान का इंटरव्यू भी किया था। इसी किस्से को एक्ट्रेस ने साझा किया। तन्मय के साथ उनके यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान रिया चक्रवर्ती ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि जब वह एमटीवी पर वीजे थीं, तब उन्हें एक बड़े सेलिब्रिटी का इंटरव्यू करने का मौका मिला था।

उन्होंने कहा कि उस समय हर कोई उन्हें इंटरव्यू करने की अनुमति दे रहा था और इसकी वजह उन्हें बाद में समझ आई, लोग उस शख्स से काफी डरते थे। रिया ने बताया कि उस दौर में सिर्फ अच्छे दिखने वाले लोगों को ही स्क्रीन पर बोलने का मौका मिलता था। वीजे के तौर पर उन्हें अच्छी-खासी सैलरी भी मिलती थी।

जब 17 की उम्र में लाखों कमाती थीं रिया चक्रवर्ती

उन्होंने कहा कि उनकी आखिरी सैलरी करीब ₹3 लाख थी। महज 17-18 साल की उम्र में इतनी कमाई होने के कारण उन्हें लगता था कि वह काफी अमीर हैं।

रिया ने मजाकिया अंदाज में बताया कि उन्होंने अपनी कमाई का इस्तेमाल अपने लुक्स को बेहतर बनाने में किया। जब तनमय भट्ट ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें भी अपना चेहरा ‘फिक्स’ करवाना चाहिए, तो रिया ने कहा कि हर किसी को ऐसा करवाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आज के दौर में इस तरह की तकनीक काफी एडवांस हो चुकी है।

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रिया चक्रवर्ती ने फिल्मी करियर की शुरूआत करने से पहले टीवी पर काफी काम किया है। साल 2012 में तेलुगु फिल्म ‘तुनीगा’ से उन्होंने अपना डेब्यू किया था और साल 2013 में उन्होंने ‘मेरे डैड की मारुति’ से बॉलीवुड में कदम रखा था। उनके बाद एक्ट्रेस ने कई फिल्मों में काम किया लेकिन इन सब के अलावा उनकी सुशांत सिंह के साथ पर्सनल लाइफ काफी चर्चाओं में रही है।

द ट्रेटर्स 2 में आएंगी नजर

एक्ट्रेस को जल्द ही प्राइम वीडियो के शो ‘द ट्रेटर्स 2’ में देखा जाएगा। 13 अगस्त से ये शो स्ट्रीम होगा जहां उनके साथ 21 कंटेस्टेंट्स नजर आएंगे। करण जौहर के शो में रिया चक्रवर्ती के अलावा श्वेता तिवारी, अभिषेक मल्हान, रिदा ठराना, पारुल गुलाटी, मुनव्वर फारुकी समेत 21 खिलाड़ी नजर आएंगे।