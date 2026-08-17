फराह खान हाल ही में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के नए घर पहुंचीं। रिया ने करीब 20 दिन पहले ही मुंबई के बांद्रा में इस घर में शिफ्ट किया है। उन्होंने फराह को पूरा घर घुमाया। घर को हल्के और गर्म रंगों से सजाया गया है। यहां बड़ी खिड़कियों से खूब रोशनी आती है, लकड़ी का फर्श है और जगह-जगह पौधे रखे गए हैं।

दोनों काफी समय से मिलने का प्लान बना रही थीं। पहले उन्होंने रिया के गोवा वाले घर में मिलने का सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद दोनों मुंबई में रिया के नए घर पर मिलीं।

घर देखते ही फराह ने रिया के इंटीरियर की तारीफ की और कहा कि घर बहुत खूबसूरत है। उन्होंने रिया के भाई शोविक के बारे में भी पूछा। रिया ने बताया कि जरूरत पड़ने पर उनकी मां शोविक को बुला सकती हैं।

रिया ने बताया कि अभी घर पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है। फिलहाल लिविंग रूम और किचन तैयार हैं, जबकि बेडरूम और वैनिटी रूम का काम अभी बाकी है।

(Photo: Farah Khan/YouTube)

घर में सफेद, ऑफ-व्हाइट, हल्के गुलाबी और भूरे रंग का इस्तेमाल किया गया है। लिविंग रूम में अलग-अलग रंगों के सोफे, सेंटर टेबल और कारपेट रखा गया है। दीवार पर लगी नीले और हरे रंग की पेंटिंग भी कमरे को खास बनाती है।

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घर में बड़ी कांच की खिड़कियां हैं, जिनसे भरपूर प्राकृतिक रोशनी आती है। सफेद पर्दों की मदद से जरूरत के हिसाब से रोशनी कम या ज्यादा की जा सकती है।

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घर के दरवाजे से अंदर आते ही सीधे लिविंग रूम नहीं आता। एंट्री के पास बैठने के लिए एक छोटी-सी जगह बनाई गई है। इसे कांच के दरवाजे से घर के बाकी हिस्से से अलग किया गया है। रिया ने बताया कि यह जगह काम से जुड़े लोगों और मीटिंग के लिए आने वाले मेहमानों के लिए है।

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रिया ने यह भी बताया कि सामने दिखाई देने वाला घर उनके भाई शोविक का है। फराह को घर का माहौल काफी पसंद आया और उन्होंने कहा कि उन्हें घर की वाइब अच्छी लग रही है।

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घर में कई पौधे भी लगाए गए हैं। इससे घर में हरियाली और ताजगी दिखाई देती है। घर दिखाते समय रिया ने अपने करियर के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि उनके पिता सेना में थे और उनकी परवरिश अच्छे संस्कारों के साथ हुई।

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बाद में उन्होंने मिस टीन डिवा में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्हें एमटीवी पर वीजे के तौर पर काम करने का मौका मिला और फिर उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा।

अपने पुराने प्लान के बारे में मजाक करते हुए रिया ने बताया कि वह पहले आईआईटी की तैयारी कर रही थीं। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि उन्होंने पढ़ाई का वह रास्ता छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी।

इसके बाद रिया फराह को अपने ग्लैम रूम में ले गईं। कमरा इतना बड़ा था कि फराह ने मजाक में कहा कि यह कमरा नहीं, बल्कि पूरा फ्लैट लगता है।

(Photo: Farah Khan/YouTube)

यह जगह एक बड़े वॉक-इन क्लोसेट जैसी है। यहां रिया के बहुत सारे कपड़े, जूते और डिजाइनर बैग रखे हैं। फराह ने पूछा कि क्या रिया ने दो घरों को जोड़कर यह बड़ा कमरा बनाया है। रिया ने बताया कि ऐसा नहीं है। उन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से वॉर्डरोब के लिए इतनी बड़ी जगह रखी है।

रिया ने बताया कि रोडीज और द ट्रेटर्स 2 जैसे शो में काम करने के कारण उन्हें बहुत सारे कपड़े रखने पड़ते हैं। उनके अपने ब्रांड चैप्टर 2 के कपड़ों के लिए भी वॉर्डरोब में अलग जगह बनाई गई है। इनमें कई कपड़े ऐसे हैं जिन्हें लड़के और लड़कियां दोनों पहन सकते हैं।

(Photo: Farah Khan/YouTube)

आखिर में दोनों किचन में पहुंचीं। किचन को ब्लैक और व्हाइट रंग में सजाया गया है। यहां भी लकड़ी का फर्श है। किचन को साफ-सुथरा और व्यवस्थित देखकर फराह ने उसकी तारीफ की।

(Photo: Farah Khan/YouTube)

रिया की मां संध्या चक्रवर्ती से बात करते हुए फराह ने कहा कि किचन बहुत खूबसूरत है और यहां उन्हें लंदन जैसा माहौल महसूस हो रहा है।