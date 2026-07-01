रिया चक्रवर्ती आज अपना 34वां जन्मदिन मना रही हैं। इन दिनों वो अपने बिजनेस ‘चैप्टर 2 ड्रिप’ को लेकर चर्चा में हैं। वैसे तो लोग रिया को उनकी बॉलीवुड फिल्मों से जानते हैं, लेकिन उनके करियर की शुरुआत बतौर एक्टर नहीं हुई थी। आज रिया चक्रवर्ती के जन्मदिन पर उनके करियर के बारे में जानते हैं।

रिया चक्रवर्ती ने अपने करियर की शुरुआत एमटीवी इंडिया के रियलिटी शो ‘टीवीएस स्कूटी टीन दिवा’ (TVS Scooty Teen Diva) से की थी। वह इस शो की फर्स्ट रनर-अप थीं।

एमटीवी वीजे थीं रिया चक्रवर्ती

इस रियलिटी शो में मिली पहचान के बाद रिया चक्रवर्ती अपने करियर में आगे बढ़ती गईं। उन्होंने इसके बाद MTV में वीडियो जॉकी (VJ) के लिए ऑडिशन दिया और उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया।

वीजे के बाद बनीं होस्ट

अपनी बेहतरीन एंकरिंग और चुलबुले अंदाज से उन्होंने जल्द ही युवाओं के बीच खास पहचान बना ली। MTV पर उन्होंने ‘पेप्सी एमटीवी वाट्सअप’, ‘टिकटैक कॉलेज बीट’ और ‘MTV गॉन इन 60 सेकंड्स’ जैसे कई लोकप्रिय शो होस्ट किए। VJ के तौर पर मिली इसी लोकप्रियता ने उनके लिए फिल्मों की दुनिया के दरवाजे खोले।

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काम के दम पर मिली बॉलीवुड में पहचान

रिया चक्रवर्ती किसी फिल्मी परिवार से नहीं हैं। रिया चक्रवर्ती का जन्म 1 जुलाई 1992 को बेंगलुरु में हुआ था। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी रह चुके हैं।इसलिए उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान किसी फिल्मी परिवार या गॉडफादर के दम पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से बनाई। हालांकि उनका सफर आसान नहीं रहा। करियर के दौरान उन्हें उतार-चढ़ाव, विवाद और निजी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने लगातार आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखी।

साउथ फिल्मों में किया एक्टिंग डेब्यू

साल 2012 में रिया ने तेलुगु फिल्म ‘तुनिगा तुनिगा’ से अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद 2013 में फिल्म ‘मेरे डैड की मारुति’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया। आगे चलकर वह ‘सोनाली केबल’, ‘हाफ गर्लफ्रेंड’, ‘बैंक चोर’, ‘जलेबी’ और ‘चेहरे’ जैसी फिल्मों में नजर आईं। भले ही उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल न रहीं, लेकिन उन्होंने लगातार इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। उनका करियर ऊंचाइयों पर पहुंच ही रहा था कि उनके जीवन में बुरे वक्त ने दस्तक दे दी।

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मुश्किल दौर भी देखा

साल 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती का नाम लगातार सुर्खियों में रहा। इस मामले की जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और कुछ समय न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा। बाद में उन्हें जमानत मिली। उस दौर में उन्हें सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा।

अब कर रही हैं नई शुरुआत

पिछले कुछ सालों में रिया चक्रवर्ती ने धीरे-धीरे अपने प्रोफेशनल जीवन में वापसी की है। वह रियलिटी शो, पॉडकास्ट और अन्य प्रोजेक्ट्स के जरिए फिर से एक्टिव हुई हैं। वह’एमटीवी रोडीज’ के 20वें सीज़न में बतौर गैंग लीडर नजर आईं। विवादों और मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपने करियर को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश जारी रखी है।

हाल ही में रिया ने अपने भाई के साथ एक पॉडकास्ट में साल 2020 के बाद जीवन में आए बदलाव के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि उन्हें काम मिलना भी बंद हो गया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…