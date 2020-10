पिछले कई महीनों से लगातार बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को लेकर न्यूज चैनल्स में तरह तरह की बातें कही गई हैं। बॉलीवुड की छवि बिगाड़ने को लेकर 38 फिल्म कम्पनियों और संस्थाओं ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इनमें इंडस्ट्री के टॉप लोगों के नाम शामिल हैं। ऐसे में बॉलीवुड के डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा का रिएक्शन सामने आया है। राम गोपाल वर्मा ने कहा है कि इंडस्ट्री के नामी लोग तो ऐसे HC को शिकायत कर रहे हैं जैसे स्कूल के बच्चे टीचर को करते हैं।

डायरेक्टर ने ट्वीट कर कहा- ‘बॉलीवुड का रिएक्शन बहुत देर से और बहुत ठंडा है। सारे टॉप फिल्म पीपल दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसे शिकायत कर रहे हैं जैसे कि स्कूल में बच्चे टीचर को शिकायत करते हैं- टीचर-टीचर वो अर्नब मुझे गाली दे रहा है।’

राम गोपाल वर्मा के इस पोस्ट पर ढेरों रिएक्शन सामने आने लगे। एक यूजर ने लिखा- जरा इमैजिन करो कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री एक साथ खड़ी हो गई औऱ हाई कोर्ट जा पहुंची। हमारी जनरेशन को स्पॉइल करना और हमारे कल्चर को नुकसान पहुंचाना ज्यादा बुरी बात है औऱ घातक है। इस यूजर को एक अन्य यूजर ने जवाब दिया- ‘बॉलीवुड फिल्में देखना आपकी चॉइस है, ये थोपा नहीं जा रहा आप पर।’ एक यूजर ने राम गोपाल वर्मा के स्टेटमेंट को सराहते हुए कहा- क्या बात है सर जी, ये बात तो बेबाकी से सिर्फ आप ही कह सकते हैं। सौजन्य मूर्ति नाम के शख्स ने कहा- बॉलीवुड से कैसे डील करना है सब जानते हैं, बंद करो इनकी फिल्में देखना।

Reaction of Bollywood Is too late and too thanda ..All top film people complaining to Delhi high court is amounting to a school kid telling the teacher “ Teacher, Teacher , wo Arnab mujhe gaali de raha hai”

