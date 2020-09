ड्रग्स चैट में दीपिका पादुकोण का नाम आया सामने, मैनेजर से मांगी थी हैश; न्यूज चैनल का दावा

सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर छिड़ी बहस के बीच अब एनसीबी की जांच में एक के बाद एक तार जुड़ रहे हैं। अब ड्रग्स चैट में दीपिका पादुकोण का भी नाम सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीबी ने कुछ पुरानी चैट्स रीस्टोर की हैं, जिसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत है। इन चैट्स में ‘डी’ और ‘के’ बीच ड्रग्स को लेकर बात हो रही है।

इसी बीच न्यूज़ चैनल टाइम्स नाउ ने दावा किया है कि इस चैट में डी का मतलब दीपिका पादुकोण और के का मतलब करिश्मा प्रकाश है, जो दीपिका की मैनेजर हैं। चैट के मुताबिक दीपिका ने अपने मैनेजर करिश्मा से हशीश मंगवाई थी। दीपिका करिश्मा से हैश मांगती हैं, इसपर करिश्मा कहती हैं कि उनके पास हैश नहीं वीड है। इस चैट में अमित नाम के व्यक्ति का भी नाम आ रहा है।

ड्रग्स चैट में दीपिका का नाम आने के बाद ट्विटर पर दीपिका पादुकोण का नाम ट्रेंड कर रहा है। उधर खबर है कि अभिनेत्री इस पूरे मामले पर अपनी लीगल टीम से सलाह ले रही हैं और बयान जारी कर सकती हैं। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग्स को लेकर छिड़ी बहस के बीच एनसीबी ड्रग्स से जुड़े केस में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

#BREAKING #EXCLUSIVE on @thenewshour | Navika Kumar reveals biggest name in the latest WhatsApp chat.

REVEALED: ‘D’ in drug chats with ‘K’ is Deepika Padukone. ‘K’ is Karishma who is KWAN Talent Management Agency employee.

NCB sources to TIMES NOW. | #BollywoodDrugList pic.twitter.com/cor9yZ2j8t

— TIMES NOW (@TimesNow) September 21, 2020