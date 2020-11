मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आज सुबह अर्नब को उनके घर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद कैदी वाहन में ले जाते वक्त अर्नब गोस्वामी ने मीडियाकर्मियों से कहा कि पुलिस ने मुझे मारा है, मेरी पिटाई की है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक अर्नब ये यह भी कहा कि मुंबई पुलिस ने उनकी पत्नी, बेटे और सास-ससुर के साथ भी मारपीट की है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अर्नब गोस्वामी को इंटीरियर डिजाइनर अनवय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक की 2018 में हुई मौत से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि रिपब्लिक टीवी का दावा है कि जिस केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, वह मामला कब का बंद हो चुका है।रिपब्लिक टीवी द्वारा जारी किए गए फुटेज के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त अर्नब गोस्वामी और पुलिस के बीच नोकझोंक भी होती दिख रही है।

अर्नब के परिवार के मुताबिक उन्हें बाल पकड़कर उठाया गया और पुलिस वैन में बैठाया गया। उनका फोन भी छीनने की कोशिश की गई। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर सियासी घमासान भी मच गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पुलिस ने जिस तरह से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया है, वह शर्मनाक है। महाराष्ट्र सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है, प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला किया जा रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की निंदा की।

#WATCH Republic TV Editor Arnab Goswami says, “I have been beaten by the police” as he is brought to Alibaug Police station pic.twitter.com/nprtQqx5mr

