बेबाक कंगना रनौत लगातार सोशल मीडिया पर किसानों के मुद्दे पर अपनी राय रख रही हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इंटरनेशनल सेलेब्स जैसे रिहाना, ग्रेटा और मिया खलीफा को भी कड़ा जवाब दिया कि वह हमारे आंतरिक मामलों में दखल न दें। अब कंगना ने खुद को लेकर खुलासा किया है कि उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसल कर दिए गए हैं। कंगना कहती हैं कि इंडस्ट्री ने तो पहले से ही उन्हें बॉयकॉट किया हुआ था। एक्ट्रेस के पास आए दिन समन भेजे जाते हैं। कंगना बताती हैं कि अभी तक वह 12 से 15 करोड़ रुपए तक के विज्ञापन गंवा चुकी हैं।

रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी से कंगना इंटरव्यू के दौरान कहती हैं कि उनके पास सबूत हैं कि जो कि ग्रेटा के वो ट्वीट हैं जो उन्होंने डिलीट कर दिए थे। इसमें कई बातों को कहां गया है, साफ साफ जिक्र किया गया है। रिहाना को लेकर कंगना ने कहा कि उस रिहाना ने अभी तक कोविड के बारे में बात नहीं की, यूएस कैपिटल हिल में हुए दंगो पर जिसने ट्वीट नहीं किया। लेकिन एक दिन अचानक उठ कर वो किसानों के बारे में ट्वीट कर देती हैं? कम से कम 100 करोड़ इसके लिए उसे दिए गए होंगे। कहां से आ रहा है ये पैसा?

कंगना ने इसके बाद एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा-खुद की तारीफ नहीं करना चाहती लेकिन मैं गोरा बनाने वाली क्रीम का एडवर्टीजमेंट नहीं करती। आइटम सॉन्ग नहीं करती। बड़े नामी हीरो की फिल्में नहीं करती। अब तो सभी ब्रांड्स ने मेरे कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कर दिए हैं। फिर भी जो है जितना थोड़ा बहुत मैं कमाती हूं, मैं दे देती हूं। बदले में मुझे और ज्यादा मिल जाता है। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूं कि लोगों को कैसे उत्साहित करूं कि वह भी दान करें।

I don’t mean to brag,I don’t do fairness creams,item numbers,shows,big hero films and now all brands cancelled my contracts also,still whatever little I earn most of it I give away and in return gain so much more,not able to express how to encourage people to give,that’s all

