View this post on Instagram

ऐनऐम जोशी मार्ग पोलिस स्टेशन,मुंबई के बाहर अर्णब गोस्वामी को शक्तिमान के पोज़ में खड़ा देख बहुत अच्छा लगा।उन्हें अब शक्तिमान बनने की ही आवश्यकता है।सत्य के लिए लड़ना,अपने सहयोगी का साथ देने ख़ुद पहुँचना, शक्तिमान का ही गुण है।देश उनके साथ है, शक्तिमान की शक्ति उनके साथ है।जीतेंगे वो।