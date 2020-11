Arnab Goswami: अर्नब गोस्वामी के जेल जाने के बाद से उनके प्रशंसक सोशल मीडिया पर गुस्सा जता रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। अर्नब ने कहा है कि उनकी जान को खतरा है। अर्नब गोस्वामी के इस स्टेटमेंट को बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान उर्फ केआरके ने आड़े हाथों लिया और एक ट्वीट पोस्ट किया। केआरके ने अपने पोस्ट में कहा कि ‘अगर अर्नब को इंडिया में डर लग रहा है तो उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए।’ केआरके ने एक ट्वीट औऱ कर लिखा- ‘मेरी जान को खतरा है, अर्नब गोस्वामी को ये नहीं कहना चाहिए था। उन्हें इस देश की ज्यूडीशरी पर भरोसा रखना चाहिए। वह हमेशा कहते हैं कि अगर किसी को इंडिया में डर लगता है तो वह पाकिस्तान चले जाए। आज वो खुद डर रहे हैं?क्यों?’

केआरके ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा- ‘अर्नब ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर उन्होंने पॉवरफुल लोगों को चैलेंज किया है तो वो उन्हें भी बैक चैलेंज करेंगे। तो उन्हें इस युद्ध को स्वीकार करना चाहिए और एक बहादुर योद्धा की तरह लड़ना चाहिए। लेकिन वह तो बच्चे की तरह रो रहे हैं। मुझे जूते से मारा मेरी जान को खतरा है, मुझे उल्टा लटका कर मारा। मतलब ये ड्रामा है।’

केआरके ने एक अन्य ट्वीट में कहा- ”मेरा सिंपल फंडा है जिंदगी में, किसी को चैलेंज मत करो अगर आपके पास लड़ने की शक्ति नहीं है तो। ..और अगर आप किसी को चैलेंज कर रहे हो तो उसे एक योद्धा की तरह फेस करो। न कि बच्चे की तरह रोना शुरू कर दो। अगर आप बच्चे हो तो सॉरी कहो और कहो कि हां तुम ड्रामा कर रहे थे वो भी टीआरपी के लिए।”

He shouldn’t say this Ki Meri Jaan Ko Khatra Hai. He should have faith in the judiciary of his own country. He was always saying Ki Agar Kisi Ko India Main Darr Lagta Hai Toh Woh Pakistan Jaaye! Now he himself is scared in India. Why?

