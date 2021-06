Republic Bharat: अर्णब गोस्वामी काफी दिनों से टीवी डिबेट्स में नजर नहीं आ रहे थे। ऐसे में फिल्ममेकर अशोक पंडित ने एक पोस्ट सोशल मीडिया पर किया जिसमें उन्होंने अर्णब गोस्वामी को लेकर एक पोस्ट शेयर किया। अशोक पंडित ने कहा- ‘लॉयन इज बैक’। अर्णब के लिए अशोक आगे लिखते हैं- ‘जब अर्णब की वापसी होती है तो एंटीनेशनल डर से कांपने लगते हैं। उनके झूठ बेनकाब करते हैं और टुकड़े-टुकड़े गैंग की हकीकत भी सबके सामने लाते हैं। अपने शो पर इनकी असलियत पेश करते हैं।’

अशोक पंडित के इस पोस्ट पर ढेरों लोगों के रिएक्शन सामने आने लगे। अशोक पंडित के पोस्ट पर जवाब देते हुए सुशान नाम के एक यूजर बोले- ‘ओह ऐसा है क्या फिर तो आप गलत जगह पर हैं। अपना टीवी खोलिए, जो कि मुझे लगता है कि आपके पास नहीं है। और एनडीटीवी खोलिए। बाद में मुझे शुक्रिया कहना नहीं भूलना।’

अवि नाम के यूजर बोले- ‘क्या शेर इतने दिनों तक छिपा रह सकता है? क्या राज्य के चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद लॉइन शेरनी से डर कर छिप गया था।’ अशोक पंडित सोशल मीडिया पर अपनी बेधड़क राय रखने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में उन्होंने बीकेयू नेता राकेश टिकैत पर भी कमेंट किया था।

You know #ArnabIsBack when the anti nationals shiver in fear…. Their lies stand exposed and Arnab strips these #tukdetukde gang viruses naked on his show today #Fakehatetoolkit @republic @Republic_Bharat

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) June 21, 2021