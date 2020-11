Arnab Goswami, Ram Gopal Varma: अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद से लगातार बॉलीवुड डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ट्विटर पर पोस्ट कर रहे हैं। राम गोपाल वर्मा अपने पोस्ट में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ बोलते दिख रहे हैं। एक और ट्वीट राम गोपाल वर्मा की तरफ से सामने आया है जिसमें वह कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि सिर्फ बॉलीवुड ही अर्नब से डरता था। लेकिन दूसरे बड़े चैनल भी डरपोक हैं।

उन्होंने अपने ट्वीट में कहा- ‘मुझे लगा अर्नब से सिर्फ बॉलीवुड ही डरा हुआ है। लेकिन मैं काफी शॉक में हूं कि दूसरे मीडिया चैनल भी बड़े कायर हैं बॉलीवुड से भी बड़े वाले।’ राम गोपाल वर्मा के इस ट्वीट के सामने आने के बाद से लोगों ने उनके इस ट्वीट पर कमेंट करना शुरू कर दिया। कई सारे अर्नब सपोर्ट्स राम गोपाल वर्मा को अभद्र बातें बोलने लगे, तो वहीं राम गोपाल वर्मा की बात से सहमत लोग बाकी यूजर्स को भला बुरा कहने लगे। कुछ इस बीच अर्नब की गिरफ्तारी पर चुटकी भी लेते दिखे।

एक काला बंदर नाम के यूजर ने अर्नब की गिरफ्तारी पर कहा- ‘अर्नब ने असल में सुशांत राजपूत की मौत कैस का खूब फायदा उठाया। उसका परपस था खुद की टीआरपी, पॉलीटिक्स और बिजनेस। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अपने ही जाल में वह खुद फंस गया। कर्मा।’ तो किसी ने कहा- ‘हां यार सही कहा, जिया खान का केस और हिट रन केस भी ओपन होना चाहिए। सलमान खान और सूरज पंचोली अरेस्ट होने चाहिएं।’

I thought only Bollywood fraternity was scared of Arnab,justified to an extent of their vulnerability, but I am shocked that other media channels are even more bigger cowards than Bollywood

November 9, 2020