कॉमेडियन कपिल शर्मा एक बार फिर अपने मजेदार अंदाज से दर्शकों को हंसाने के लिए लौट रहे हैं। उनके पॉपुलर शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ के पांचवें सीजन की रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है। नेटफ्लिक्स ने ऐलान किया है कि शो का नया सीजन 26 सितंबर से स्ट्रीम होगा।

कब और कहां देख सकेंगे शो?

‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ का सीजन 5 26 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर शुरू होगा। शो का नया एपिसोड हर शनिवार रात 8 बजे स्ट्रीम किया जाएगा। इस बार भी शो में कपिल शर्मा के साथ सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू नजर आएंगे।

शो में इस बार भी सेलिब्रिटी बातचीत, कॉमेडी स्किट्स, मजेदार किस्से और कलाकारों की नोंकझोंक देखने को मिलेगी। मेकर्स ने नए सीजन में अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े कई खास मेहमानों को शामिल किया है।

कपिल शर्मा ने क्या कहा?

शो की वापसी को लेकर कपिल शर्मा ने कहा कि हर सीजन में उन्हें लगता है कि उन्होंने काफी मस्ती कर ली है, लेकिन फिर महसूस होता है कि अभी और मस्ती बाकी है। उन्होंने दुनियाभर के दर्शकों से मिले प्यार के लिए आभार जताते हुए कहा कि इस बार शो में दिवाली और क्रिसमस जैसे त्योहारों का जश्न भी देखने को मिलेगा। कपिल ने मजाकिया अंदाज में कहा कि दर्शक बस अर्चना पूरन सिंह से लिफाफे दूर रखें, बाकी शो ‘हंसी का त्योहार’ लेकर वापस आ रहा है।

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छह महीने बाद होगी वापसी

‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ करीब छह महीने के ब्रेक के बाद नए सीजन के साथ लौट रहा है. नेटफ्लिक्स की सीरीज हेड तान्या बामी ने शो को एक फैमिली एंटरटेनर बताया। उन्होंने कहा कि पांचवें सीजन में भी अलग-अलग तरह की कॉमेडी और नए सरप्राइज देखने को मिलेंगे। नया सीजन ऐसे समय में आ रहा है, जब देश में फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में मेकर्स ने इसे ‘हंसी का त्योहार’ बनाने की तैयारी की है।