जब कपिल के शो में हारमोनियम लेकर बैठ गईं रेखा, सुनाया अमिताभ का चर्चित गाना ‘रंग बरसे भीगे…’ देखें VIDEO

Rang Barse, Rekha Amitabh Bachchan: अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी जब-जब पर्दे पर आई, तब-तब दर्शकों को इन्होंने अपनी कैमेस्ट्री से लुभाया। रेखा और अमिताभ बच्चन का गाना ‘रंग बरसे’ होली के सबसे पॉपुलर गानों में से एक है। इस गाने को जब जब गुनगुनाया जाता है अमिताभ और रेखा की लाजवाब कैमेस्ट्री याद आ जाती है।

एक बार कपिल शर्मा के शो में पहुंचीं रेखा ने भी होली के मौके पर अपने फैंस को ‘रंग बरसे’ गा कर सुनाया था। इनमें से कई दर्शक तो जानते ही नहीं थे कि रेखा इतना अच्छा गाना भी गाती हैं। बेहद दमदार एक्ट्रेस और शानदार डांसर रेखा हारमोनियम संग गाना जानती हैं। एक बार कपिल के शो में पहुंच कर उन्हें कुछ गुनगुनाने के लिए कहा गया तो रेखा ने अमिताभ बच्चन का सबसे सुपरहिट गाना रंग बरसे गाया।

इस दौरान रेखा ने कहा- ‘कल ब्रेकिंग न्यूज में, रेखा जी अब सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं रहीं वह अब सिंगर भी बन गई है।’ रेखा ने इस बीच जब सुर छेड़े तो सामने बैठे नवजोत सिंह सिद्धू भी हैरान रह गए और बोले- ‘लै भई कॉन्फिडेंस ठा कर दिया।’ वीडियो में दिखाई देता है जैसे ही रेखा बोलती हैं- रंग बरसे… तालियों की गड़गड़ाहट बज उठती है। इस बीच रेखा के एक्सप्रेशन्स भी कमाल के होते हैं। यहां देखें वीडियो:-

Legend #Rekha singing #RangBarse !

Thanks for giving these moments @KapilSharmaK9

Happy Holi pic.twitter.com/sA3iKeOVjF

— Sayema (@_sayema) March 29, 2021