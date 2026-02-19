दमदार आवाज, कांचीवरम साड़ी, गहनों की भरमार, चोटी में गजरा और बड़ी सी बिंदी, ये पहचान है भारत की पहली पॉप आइकन उषा उत्थुप की। 1969 में देश की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली नाइटक्लब सिंगर से लेकर 17 भारतीय भाषाओं में 1000 से अधिक गाने गाने तक, उनका सफर वाकई अद्भुत रहा है। उनकी आवाज में ‘हरी ओम हरी’, ‘वन टू चा चा चा’, ‘रंबा हो’ गाने कोई और गाता तो शायद इन्हें इतना मशहूर ना बना पाता। इन गानों के बिना उषा उत्थुप के खुद के शो भी अधूरे हैं।

भारतीय पॉप और जैज सिंगिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली उषा उत्थुप की पर्सनल लाइफ भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। उनकी प्रेम कहानी भी उनके सिंगिंग करियर की तरह कोलकाता के मशहूर नाइट क्लब से ही शुरु हुई थी। 1960 के दशक के आखिर में उषा उत्थुप Trincas में परफॉर्म किया करती थीं। उनकी दमदार आवाज और साड़ी में मॉडर्न अंदाज ने उन्हें उस दौर में अलग पहचान दिलाई। इसी दौरान उनकी मुलाकात जानी चाको उत्थुप से हुई। उषा की आवाज और उनके व्यक्तित्व से वो बेहद प्रभावित हुए। दोनों में दोस्ती हुई, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई।

पहले से शादीशुदा थीं उषा उत्थुप

जिस वक्त उषा की मुलाकात जानी चाको से हुई, उस समय उषा अपने पहले पति रामू के साथ शादीशुदा थीं। लेकिन रिश्ते में खटास और बदलती परिस्थितियों के चलते उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया था। इसके बाद उन्होंने जानी चाको उथुप से शादी कर ली।

यह भी पढ़ें: जस्टिस चाहिए या रिवेंज का थ्रिल – बदला लेने वाली फिल्में क्यों देती हैं सुकून | इश्क, दर्द और सिनेमा

प्यार के साथ मिली नई पहचान

उषा उत्थुप का असली नाम उषा वैद्यनाथ सोमेश्वर सामी है, जो एक तमिल परिवार से ताल्लुक रखती हैं। पहले पति रामू अय्यर से शादी के बाद उन्हें उषा अय्यर के नाम से जाना जाता था और केरल के जानी चाको उत्थुप से शादी के बाद वे ‘उषा उत्थुप’ बनीं। उषा उत्थुप की दूसरी शादी के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। जानी से शादी के बाद ना सिर्फ उनके वैवाहिक जीवन में स्थिरता आई, बल्कि उनके करियर को भी नई ऊंचाइयां मिली। यह जोड़ी लंबे समय तक साथ रही और उनके दो बच्चे हुए। उषा उत्थुप ने कई इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि जानी ने उनके करियर और निजी जीवन में हमेशा उनका साथ दिया।

उषा उत्थुप के पहले पति के सामने जानी ने किया था प्यार का इजहार

‘द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप: द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उथुप’ में जानी चाको उत्थुप संग उषा का रिश्ता कैसे पनपा इसके बारे में विस्तार में बताया गया है। जीवनी में बताया गया है कि जानी, उषा के गाने सुनने नाइट क्लब जाया करते थे और उषा के पति रामू अय्यर भी वहां मौजूद होते थे। एक दिन हिम्मत करके जानी ने रामू को बता दिया कि वो उनकी पत्नी से प्यार करते हैं। जब ये बात रामू ने उषा को बताई और उनसे उनकी भावनाओं के बारे में पूछा तो पता चला कि उषा भी जानी को पसंद करती हैं। हालांकि दोनों ने कभी एक-दूसरे के सामने इस बात का इजहार नहीं किया था।

यह भी पढ़ें: रील गाथा: ‘ज़ंजीर’ से ‘शोले’ तक, सलीम खान की कलम से पटकथा बनी सिनेमा की धड़कन

किताब यह भी बताती है कि उषा की पहली शादी पहले ही चुनौतियों से गुजर रही थी। मतभेद और दूरी बढ़ चुकी थी। ऐसे में जानी के साथ उषा के लगाव ने उन्हें हिम्मत दी कि वो पुराने बंधन तोड़कर जीवन की नई शुरुआत करें। शुरुआत में उनके मन में अपने माता-पिता और समाज को लेकर डर था, लेकिन जानी के साथ हर एक मुलाकात उन्हें इस बात के लिए मनाती गई कि वो जीवन में जो कर रही हैं वो सही है।

अब नहीं रहा ये साथ

उषा उत्थुप और जानी चाको कई साल साथ रहे और खुशहाल जीवन जिया। लेकिन साल 2024 में 78 साल की उम्र में जानी चाको घर पर टीवी देखते हुए गुजर गए। उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था। ऐसी ही अनसुनी कहानी पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…