सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को गोवा में हुए ‘इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया’ में ‘इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द इयर’ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। यह अवॉर्ड उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति इरानी और अभिनेता अक्षय कुमार ने दिया। इस समारोह का मंगलवार को समापन हुआ। जब अक्षय अमिताभ बच्चन को इस अवॉर्ड से सम्मानित करने आए तो उन्होंने बिग बी के पैर छुए। हालांकि बाद में अमिताभ ने ट्विटर पर लिखा कि वे अक्षय के पैर छूने से शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। बिग बी ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘अक्षय के ऐसा करने से शर्मिंदा हूं। नहीं, ऐसा थोड़े होता है।’ IFFI के समापन समारोह में इस सेरेमनी में बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की।

embarrassed that Akshay does this .. no Akshay this is not done https://t.co/ySIylzttXJ



अमिताभ बच्चन ने इस इवेंट से की कई सारी पिक्चर्स अपने ट्विटर और फेसबुक अकाउंट से अपने फैंस के साथ शेयर कीं। वहीं उन्होंने कैप्शन दिया, ‘मोस्ट हंबल इवेंट IIFI अवॉर्ड्स…इतना आदर और सम्मान मिला। अक्षय कुमार, करण जी के शब्द..प्यारे और सम्मानजनक शब्द।’

T 2725 -A most humbling evening at the IFFI awards .. honoured and filled with

such gratefulness to IFFI and the extremely endearing words by Akshay Kumar, Karan, and the dignitaries .. मेरा आभार , स्नेह pic.twitter.com/yNWbzl8ljP

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 28, 2017