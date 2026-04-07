हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर में संगीतकारों की क्रिएटिविटी का कोई जवाब नहीं था, और इसका बेहतरीन उदाहरण है ‘पड़ोसन’ का सुपरहिट गाना ‘मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है’। 1968 में रिलीज हुई इस फिल्म का ये गाना आज भी उतना ही मशहूर है, जितना अपने दौर में था। इसके म्यूजिक से जुड़ा एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है जो आप हम आपको बताने जा रहे हैं।

इस गीत को आवाज़ दी थी मशहूर गायक किशोर कुमार ने, जबकि इसके पीछे की असली जादूगरी म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी बर्मन ने की थी। दरअसल, इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान पंचम दा एक ऐसी हल्की-फुल्की और मजाकिया धुन की तलाश में थे, जो गाने के कॉमिक मूड को और मजेदार बना सके।

उस दौर में न तो डिजिटल साउंड का सहारा था और न ही कोई इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। ऐसे में उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी का सहारा लिया और रोजमर्रा की चीजों से आवाज निकालने का अनोखा तरीका अपनाया।

कंघी से बनाया म्यूजिक हो गया हिट

इसी दौरान उन्होंने एक साधारण कंघी उठाई, उस पर पतला सा कागज लगाया और उसमें फूंक मारकर एक अलग तरह की ‘क्रिक-क्रिक’ साउंड तैयार की। हैरानी की बात ये है कि गाने में सुनाई देने वाली यही खास ध्वनि किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से नहीं, बल्कि उसी कंघी से बनाई गई थी। यही छोटी-सी जुगाड़ इस गाने की पहचान बन गई।

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साल 1968 में रिलीज हुई फिल्म ‘पड़ोसन’ अपनी कॉमेडी के लिए आज भी याद की जाती है। इस गाने में सुनील दत्त अपनी पड़ोसन को इम्प्रेस करने की कोशिश करते नजर आते हैं, जबकि पर्दे के पीछे से किशोर कुमार की आवाज गूंजती है। स्क्रीन पर लिप-सिंक और बैकग्राउंड सिंगिंग का ये मजेदार मेल उस वक्त दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर देता था।

आर.डी बर्मन जिन्हें प्यार से ‘पंचम दा’ कहा जाता था, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे एक्सपेरिमेंटल संगीतकारों में गिने जाते हैं। 60 से 80 के दशक के बीच उन्होंने संगीत की दुनिया में नए-नए प्रयोग किए और बॉलीवुड म्यूजिक की दिशा ही बदल दी। यही वजह है कि आज, करीब 58 साल बाद भी ये 3 मिनट का गाना लोगों के दिलों में उसी तरह बसा हुआ है।

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गिलास और चम्मच से भी तैयार किया म्यूजिक

वो गिलास, प्लेट, चम्मच जैसी आम चीज़ों को भी इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करते थे। कभी गिलास पर हल्की थाप देकर रिदम निकालते, तो कभी चम्मच से टकराकर अलग-अलग टोन पैदा करते। उनके लिए ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं था, बल्कि म्यूजिक को नए तरीके से महसूस करने का जरिया था।

‘चुरा लिया है तुमने जो दिल को’ गाने में उन्होंने चम्मच और गिलास से धुन बनाई थी। ये गाना भी सुपरहिट हिंदी गानों में शामिल है और आज भी लोकप्रिय है। धुन को तैयार करने का उनका तरीका ही उन्हें बाकी संगीतकारों से अलग बनाती थी।