कृषि कानूनों को लेकर जारी सियासत के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों को लागू करने पर अस्थाई तौर पर रोक लगा दी है और इनकी समीक्षा के लिए कमेटी भी गठित की है। उधर, देश के अलग-अलग हिस्सों के किसान अभी भी दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं और इन कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े हैं। इसी बीच शत्रुघ्न सिन्हा ने एक ट्वीट कर सरकार को सलाह दी है कि यह आग से खेलने का वक्त नहीं है।

शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने ट्वीट में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती, कांग्रेस नेता शशि थरूर, यशवंत सिन्हा और शरद पवार जैसे नेताओं को टैग भी किया।

Hon’ble Sir, what’s happening, what are we doing? Govt. must shun it’s ego & keep arogance apart. While congratulating everyone Happy Lohri, reminding all that it’s no time for any Govt to play with fire anymore. Sir, out of 130 billion people couldn’t we find an impartial

— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) January 14, 2021