रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) इन दिनों चर्चा में हैं। उनके कथित व्हाट्सएप चैट लीक हुए हैं। ये चैट अर्नब और टेलीविजन रेटिंग एजेंसी बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता के बीच बातचीत के हैं। इन चैट में कथित तौर पर कश्मीर से लेकर बालाकोट हमल का जिक्र है। अर्नब गोस्वामी की इन्हीं चैट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और सवाल उठाया है कि आखिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील मामले की जानकारी अर्नब तक कैसे पहुंची?

अर्नब व्हाट्सएप चैट पर विपक्ष के हमलों के बीच वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने एनडीटीवी पर अपने शो प्राइम टाइम में भी इस मामले को उठाया। वे अर्नब पर तंज कसते हुए हुए अपने घर और सामान का भी जिक्र करने लगे। रवीश की यह क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

प्राइम टाइम में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बयान का जिक्र करते हुए रवीश कुमार कहते हैं, ‘क्या अर्नब गोस्वामी डर से नहीं बोल रहे हैं? अर्नब गोस्वामी टीवी पर नहीं बोल सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था खराब हालत में है। क्या अर्नब को किसी से डर लगता है? अगर लगता है तो वे मेरे पास आएं, उसका नाम बताएं। जब मैं प्राइम टाइम की एंकरिंग करता हूं तो यहां मेरे बगल में खड़े रहें। बिल्कुल डर नहीं लगेगा… कुणाल कामरा भी यहां नहीं आते हैं।

रवीश अपने शो में आगे कहते हैं, ‘हां, यहां कूदने-फांदने की जगह नहीं है। दीवार है, टकरा जाएंगे…चोट लग सकती है। न उछलने-कूदने दूंगा मैं, क्योंकि मेरा घर छोटा है और सामान सारे सस्ते हैं। टूट गए तो! लेकिन मेरे साथ खड़े रहेंगे तो सारा डर भाग जाएगा और मेरे साथ बता सकेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था की हालत वाकई खराब है।

On one hand #ArrestTraitorArnab & #ArnabGoswamiExposed is trending

On the other #Arnab is challenging @RahulGandhi to a debate- looking for a way out from this mess.

While #ravishkumar is asking Arnab to stand next to him & grow some spine.

Epic roast

Thanks @AJSB05 for sharing pic.twitter.com/WgrYjQprVI

— Akash Banerjee (@TheDeshBhakt) January 21, 2021