बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार फिल्म ‘पैडमैन’ के प्रमोशन में बिजी हैं। लेकिन इन दिनों अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना पैडमैन चैलेंज को लेकर सुर्खियों में हैं। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने ‘पैडमैन चैलेंज’ बॉलीवुड जगत में देना शुरु किया था जिसमे लोगों को सैनिटरी नैपकिन को हाथ में लेकर फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर करना था। इसी क्रम में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और फोटो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से साझा की है। रवि शास्त्री के फोटो शेयर करने के बाद बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। अक्षय कुमार और सोनम कपूर स्टारर फिल्म ‘पैडमैन’ 9 फरवरी को रिलीज होने जा रही है। हाल ही में अक्षय कुमार मुबंई के एक इंवेट के दौरान फिल्म के प्रमोशन के लिए हाथ के बल चलते नजर आए थे। हाथ के बल चलने का वीडियो खुद अक्षय कुमार ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था।

भारतीय कोच रवि शास्त्री ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर हाथ में सेनिटरी नैपकिन की फोटो को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, ”हां, मेरे हाथ में सैनिटरी नैपकिन है। मैं खुश हूं कि मैं अभिनेता अक्षय कुमार को इस टैबू को तोड़ने में मदद कर रहा हूं। रवि ने पैडमैन चैलेंज को आगे बढ़ाते हुए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, गौतम सिंघानिया और पेस को चैलेंज दिया।” रवि शास्त्री के ट्वीट का जवाब देते हुए अभिनेता अक्षय कुमार ने लिखा, ”शुक्रिया रॉकस्टार बनने के लिए और चैलेंज पूरा करने के लिए।”

Yes, it’s a Pad in my hand. Happy to support rockstar @akshaykumar for breaking the taboo and initiating an open conversation. AK, am sure no ball is going to hit PAD (MAN). #PadManChallenge Here I challenge @imVkohli @SinghaniaGautam @Leander pic.twitter.com/FXdK3py7gW

