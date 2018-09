पिछले कुछ वक्त से भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री और ‘एयरलिफ्ट’ एक्ट्रेस निमरत कौर डेटिंग की खबरों को लेकर चर्चा में हैं। बी-टाउन में दोनों के रिलेशनशिप की खबरें आग फैल रही थीं कि रवि ने एक्ट्रेस के संग डेटिंग की खबरों पर चुप्पी तोड़ी दी है। इसके पहले ‘लंच बॉक्स’ एक्ट्रेस ने भी ट्वीट कर इन खबरों को तकलीक देने वाली बताया था।

चर्चा थी कि रवि और निमरत एक-दूसरे को बीते दो सालों से छिप-छिप कर डेट कर रहे हैं। डेटिंग के अलावा दोनों इस तरह की खबरों को भी छिपाने में कामयाब रहे हैं। हाल ही में डेटिंग की खबरों को लेकर जब मिड-डे ने रवि शास्त्री को फोन किया तो उन्होंने इन खबरों को बकवास बता दिया। जब फिर से शास्त्री से निमरत के संग रिलेशनशिप को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ”जब ये खबरें बकवास हैं तो आपको समझ जाना चाहिए।”

इसके पहले निमरत भी शास्त्री के संग रिलेशनशिप की खबरों को खारिज कर चुकी हैं। निमरत ने अपने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से लिखा- तथ्य: मुझे आज रूट कनाल की जरूरत हो सकती है। कल्पना: हर वो बात जो आज मैं अपने बारे में पढूंगी। तथ्य: कल्पना तकलीफदेह हो सकती है। मंडे ब्लू होते हैं और मुझे आइसक्रीम पसंद है।’ दोनों को पहली बार साल 2016 में एक साथ देखा गया था। दरअसल, एक लग्जरी कार मेकर कंपनी 2015 से शास्त्री और निमरत कौर को हर साल कार लॉन्च पर बुलाती है।

Fact: I may need a root canal. Fiction: Everything else I read about me today. More facts: Fiction can be more hurtful, monday blues exist and I love ice cream. Here’s to trash free happy days ahea

