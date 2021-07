पीएम नरेंद्र मोदी के कैबिनेट विस्तार के बाद जहां कुछ नए चेहरों को शामिल किया गया तो वहीं कई दिग्गज नेताओं की छुट्टी कर दी गई है। बीते दिन अपने पद से इस्तीफा देने वालों में डॉक्टर हर्ष वर्धन से लेकर प्रकाश जावड़ेकर तक कई नेता भी शामिल हैं। वहीं संचार एवं सूचना तकनीकी मंत्री रविशंकर प्रसाद को भी बीते दिन अपने पद से हाथ धोना पड़ा। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद से बाद से ही रविशंकर प्रसाद सोशल मीडिया यूजर के निशाने पर आ गए हैं। रवीश कुमार से लेकर पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने तो रविशंकर प्रसाद के इस्तीफा देने पर रिएक्शन दिया ही था, अब सोशल मीडिया यूजर भी उनके इस कदम पर खूब चुटकी ले रहे हैं।

बबीता नाम की एक यूजर ने रविशंकर प्रसाद की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, “ट्विटर ने तो कुछ ही घंटों के लिए इनका एकाउंट ब्लॉक किया था। साहब ने तो हमेशा के लिए ही कर दिया।” वहीं अंकित नाम के एक यूजर ने भाजपा नेता के पुराने ट्वीट को साझा करते हुए उनपर तंज कसा और लिखा, “पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए सभी निर्णय ऐतिहासिक होते हैं।”

तमिलनाडू कांग्रेस कमेटी में अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर असलम भाटी ने रविशंकर प्रसाद पर चुटकी लेते हुए लिखा, “इस्तीफा प्रसाद ने आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया।” जियोरी नाम की एक यूजर ने रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, “मोदी जी राष्ट्र के हर वर्ग की नब्ज का ध्यान रखते हैं। यह बात उन्होंने दोबारा साबित कर दी।”

All decision taken by modi ji is historic and visionary.#RaviShankarPrasad #रविशंकर_प्रसाद https://t.co/LLITusX1dd pic.twitter.com/zti1HFjPQa

— Ankit chaprana (@Ankitchaprana6) July 7, 2021