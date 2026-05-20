एक्टर और राजनेता रवि किशन आए दिन अपने किसी न किसी बयान को लेकर चर्चा में रहते हैं। कुछ समय पहले ही उन पर ‘जल्दी द लेट’ वाले बयान के लिए मीम बन रहे थे। अब एक बार फिर जनता से अपील करते हुए उनकी जुबान फिसल गई है।

हाल ही में रवि किशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कम सोना खरीदना और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कम करना और वर्क फ्रॉम होम वाली सलाह को दोहराया। इस दौरान उन्होंने वर्क फ्रॉम होम को ‘होम फ्रॉम वर्क’ कह दिया। बस इसी को लेकर लोग उनके मजे ले रहे हैं।

उनका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं, “आवाम को कहा है कि कृप्या एक साल गोल्ड न खरीदें, विदेश यात्रा ना करें। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल ना करे, गाड़ियां अवॉइड करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें, ई-रिक्शा… होम फ्रॉम वर्क बहुत जरूरी है। दोबारा वो समय आएगा कि घर से आपका काम ऑफिस चल सकता है। तो आप बाहर ना निकलें। आपका सारा खर्च वहन रुक जाता है। होम फ्रॉम वर्क, दोबारा बहुत जरूरी है।”

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सोशल मीडिया पर चुटकी ले रहे लोग

राजनीतिक विश्लेषक मृगांका सिंह ने रवि शंकर का एक कार्टून शेयर किया, जिसमें वो अपने परिवार के पास घर लौटते दिख रहे हैं। इसके साथ कैप्शन में लिखा है,आपने मोदी जी के वर्क फ्रॉम होम का मंत्र तो सुना ही होगा लेकिन उनके सांसद रवि किशन कुछ नया लाए हैं होम फ्रॉम वर्क।”

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जवाहर लाल नेहरू के नाम से बने एक्स हैंडल पर रवि किशन का वीडियो शेयर किया। जिसके साथ लिखा है, “होम फ्रॉम वर्क करने की कोशिश करें। अपनी पेट्रोल में बाइक न भरें। यात्रा से मेट्रो करें। युद्ध में ईरान चल रहा है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।”

लोगों को रवि का मशहूर डायलॉग “जल्दी द लेट” भी याद आ गया, जो उन्होंने संसद में मीडिया से बातचीत के दौरान मशहूर तरीके से कहा था।