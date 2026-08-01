भोजपुरी-हिंदी फिल्म स्टार रवि किशन अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। वह खुद को वायरल मैटिरियल मानते हैं और उनके बयान इस बात का सीधा सबूत होते हैं। ‘नीट अखबार’ से लेकर ‘होम फ्रॉम वर्क’ तक, उनके इस तरह मजेदार बयान सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं।

ऐसा ही उनका एक पुराना बयान इस समय सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रहा है। रवि किशन ने इस बयान में कह रहे हैं कि उन्होंने इतनी गरीबी झेली है कि वो उनके साथ गहरे रूप से जुड़ी हुई है। वो आज भी 7 स्टार होटल में जाकर खिचड़ी ऑर्डर करते हैं।

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करीब एक साल पुराने इस इंटरव्यू में शुभांकर मिश्रा के साथ रवि किशन ने अपने जीवन पर कई बातों के बारे में बात की थी। उन्होंने शुरूआती समय में जो गरीबी झेली, जो उनके लाइफ स्ट्रगल रहे, उन सभी को याद करते हुए रवि किशन कहते हैं आज इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद भी वह 7 स्टार होटल में जाने पर महंगा खाना ऑर्डर करने में हिचकिचाते हैं।

रवि किशन का पुराना बयान

उनका कहना था कि आर्थिक तंगी से जुड़ी उनकी यादें आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ पाई हैं। इस बयान पर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। रवि किशन इस वीडियो में कहते है- “गरीबी का असर आज भी मेरी सोच और आदतों में गहराई से बसा हुआ है।’

‘आज अगर किसी 7-स्टार होटल में भी जाता हूं, चाहे खर्च प्रोडक्शन का हो, मेरा अपना हो या किसी चुनावी प्रचार के दौरान मेहमान के तौर पर गया हूं, फिर भी महंगा खाना ऑर्डर करने की बजाय खिचड़ी ही मंगाता हूं।”

Ravi Kishan says that even with crores of assets, staying in a 7-star hotel, I eat khichdi and wash my clothes at home, but all of this is just a publicity stunt.🤡🤡



​IF YOU WANT TO KNOW WHAT REAL POVERTY ACTUALLY IS, ASK THEM COMMON PEOPLE?? pic.twitter.com/YDToBsLfVO — The Gossip Queen 👸 (@thegosssipqueen) July 31, 2026

कपड़े लॉन्ड्री में देने में भी हिचकिचाहट होती है

रवि किशन ने आगे कहा, “कपड़े लॉन्ड्री में देने में भी हिचकिचाहट होती है। मन में यही आता है कि इन्हें मुंबई, दिल्ली या गोरखपुर घर ले जाकर ही धुलवा लूंगा। गरीबी का वह दौर सिर्फ बीता नहीं है, बल्कि आज भी मेरी सोच, मेरी आदतों और मेरी रग-रग में बसा हुआ है।”

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यूजर्स ने बनाया मजाक

सोशल मीडिया पर यूजर्स इस वीडियो पर अपने रिएक्शन दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह की गरीबी भगवान सभी को दे। यूजर्स एक्टर के इस बयान का काफी मजाक बना रहे हैं और लगातार इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं।

क्या है बात की सच्चाई

असलियत की बात करें तो यहां रवि किशन की बात को गलत तरीके से काट छांट करने के बाद सोशल मीडिया पर आधे बयान को वायरल किया जा रहा है। उनकी बात का गलत मतलब निकाल कर उन्हें ट्रोल किया रहा है। उनका कहना बस इतना था कि भले ही वह आज करोड़ों के मालिक हों लेकिन वो अपने उन गरीबी के दिनों को भूले नहीं हैं। इसलिए वह चाहकर भी शायद फिजूल खर्च करना पसंद नहीं करते हैं।