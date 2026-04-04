बॉलीवुड और भोजपुरी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रवि किशन इन दिनों अपनी हालिया रिलीज वेब सीरीज ‘मामला लीगल है 2’ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उनका यह शो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। अब इसी बीच उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के साथ अपने रिश्ते को लेकर बात की। रवि किशन ने ‘दबंग’ खान को बेहद दयालु और मददगार इंसान बताया।

क्या बोले रवि किशन

रवि किशन ने कहा, “सलमान खान बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरे अच्छे दोस्त हैं और बहुत बहुत पुराना संबंध है हमारा। तो मेरे पास उनके बारे में कहने के लिए सिर्फ अच्छी बातें हैं। मैं उन्हें एक बेहद अच्छे और मददगार इंसान के रूप में देखता हूं। यह मेरी निजी राय है। लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे। क्या कहते होंगे किसी के लिए… मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।”

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इसके बाद रवि किशन ने बताया कि सलमान खान उनके सीनियर हैं। अभिनेता ने कहा, “मैंने प्यार किया पहले आ चुकी थी। मैं 91 में आया था और वो 86-87 में आ चुके थे। सलमान और मैं बांद्रा के एक मशहूर जिम (भैया जिम) में साथ वर्कआउट किया करते थे। रवि ने बताया कि वह अक्सर सलमान को कड़ी मेहनत करते हुए देखा करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी शेयर किया कि उनके और सलमान के बीच ह्यूमर का एक जबरदस्त कनेक्शन है।

बता दें कि रवि किशन और सलमान खान ने साल 2003 में आई कल्ट क्लासिक फिल्म ‘तेरे नाम’ में साथ काम किया था। इस मूवी में सलमान जहां ‘राधे’ का किरदार निभाते हुए नजर आए थे। वहीं, रवि किशन ने ‘पंडित रामेश्वर’ की भूमिका निभाई थी।

‘मामला लीगल है 2’ की स्टारकास्ट

पहले सीजन हिट होने के बाद मेकर्स इसका दूसरा सीजन लेकर आए, जिसे राहुल पांडे ने डायरेक्टर किया। वहीं, रवि किशन के अलावा सीरीज में निधि बिष्ट, अनंत जोशी और अंजुम बत्रा समेत कई स्टार्स नजर आए।

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