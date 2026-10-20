बीजेपी सांसद रवि किशन अयोध्या की रामलीला में भगवान श्रीराम की भूमिका निभाते नजर आए। रवि किशन का श्री राम लुक काफी वायरल भी हो रहा हैं। यहां उन्हें थोड़ा भावुक भी देखा गया और उन्होंने इस मौके पर युवाओं से भगवान राम, श्रीकृष्ण और भगवान शिव के जीवन, आदर्शों और शिक्षाओं को पढ़ने और उनसे प्रेरणा लेने की अपील की। साथ ही रवि किशन ने डिप्रेशन, ध्यान और सनातन धर्म पर भी बात की।

भोजपुरी सिनेमा से बॉलीवुड और फिर राजनीति में अपना करियर बनाने वाले रवि किशन को सोशल मीडिया पर अक्सर किसी ना किसी वायरल वीडियो में देखा जाता है। उनसे जुड़ी ज्यादातर बातें सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में आ जाती हैं।

अब वह पहली बार अयोध्या की रामलीला में भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने राम के किरदार निभाने को एक बड़ा सौभाग्य बताते हुए लोगों से उनके जीवन से सीख लेने की बात कही।

VIDEO | Delhi: BJP MP Ravi Kishan on playing Lord Ram in ‘Ayodhya Ki Ramleela’, says, "I urge the youth to read about Lord Ram, Lord Krishna and Lord Shiva. Whenever you face depression or difficulties in life, spirituality helps us overcome them. I come from a humble background,… pic.twitter.com/gV6HOTjDiX — Press Trust of India (@PTI_News) October 19, 2026

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रवि किशन ने बताया कि वह इससे पहले भगवान परशुराम और केवट जैसे किरदार निभा चुके हैं। बचपन में उन्होंने माता सीता की भूमिका भी अदा की थी। हालांकि, भगवान श्रीराम का किरदार निभाना उनके लिए एक अलग अनुभव और बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें उम्मीद है कि प्रभु श्रीराम के आशीर्वाद से वह इस भूमिका को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभा पाएंगे।

उनका मानना है कि आध्यात्मिकता न सिर्फ इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने और उनसे उबरने की ताकत भी देती है।

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रवि किशन का श्री राम लुक देखकर दर्शकों के मिले जुले रिएक्शन सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिंदगी में जब भी इंसान किसी मुश्किल में होता है तो आध्यात्म ही उसे उन हालातों से बाहर लाने में मदद करता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और आध्यात्मिक मूल्यों को समझने के महत्व पर जोर दिया।