फिल्म फेस्ट में हुआ था बवाल, अब बिना कट सेंसर से पास हुई ‘न्यूड’, डायरेक्टर ने विद्या बालन को कहा शुक्रिया

फिल्म ‘न्यूड’ को इंटरेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में हटा दिया गया था। वहीं फिल्म अब सेंसर बोर्ड द्वारा बिना किसी कट के ‘ए’ सर्टिफिकेट देकर पास कर दी गई है। इस बात से खुश हो कर फिल्म के डायरेक्टर रवि जाधव ने सेंसर बोर्ड को शुक्रिया कहा है। बता दें, विद्या बालन सीबीएफसी स्पेशल जूरी की हेड हैं। इस खुशखबरी के बाद जाधव ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने सेंसर बोर्ड को धन्यवाद कहा।

जाधव ने लिखा, ‘हमारी फिल्म ‘न्यूड’ को ‘ए’ सर्टिफिकेट दे कर सेंसर बोर्ड द्वारा पास किया गया है। सीबीएफसी की स्पेशल जूरी को बहुत-बहुत धन्यवाद। वहीं मिसेस विद्या बालन से मिले स्टैंडिंग ओवेशन के लिए भी बहुत-बहुत शुक्रिया। इस सपोर्ट के लिए शुक्रगुजार हूं।’ बता दें, गोवा में पिछले साल नवंबर में हुए फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को जगह नहीं दी गई थी। इसके अलावा फिल्म एस दुर्गा को भी गोवा फिल्म फेस्टिवल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था।

गोवा फेस्टिवल के दौरान गोवा के मुख्यमंत्री और एंटरटेनमेंट सोसाइटी के चेयरमैन मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि फिल्म ‘न्यूड’ को रिजेक्ट करने का कारण यह है कि इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी नहीं मली है। रवि जाधव द्वारा निर्देशित यह एक मराठी फिल्म है। फिल्म एक ऐसी महिला की कहानी है जो मुंबई में नई मॉडल के तौर पर काम करती है। वहीं इस दौरान उन्हें कई तरह की कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।

Our film ‘Nude’ received an ‘A’ certificate without any cuts!!! The entire CBFC special jury team headed by Mrs. Vidya Balan gave us a standing ovation!!! Thank you everyone for your kind support pic.twitter.com/OAF5QwRF3T

— Ravi Jadhav (@meranamravi) January 18, 2018