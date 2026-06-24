बॉलीवुड के मशहूर एक्टर रणबीर कपूर इन दिनों अपनी फिल्म ‘रामायण‘ के लिए काफी चर्चाओं में हैं। फिल्म का पहला पार्ट इस साल दिवाली पर रिलीज होगा। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनने वाली फिल्म ‘रामायण’ का अब तक सिर्फ टीजर सामने आया है और दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बनी हुई है।

फिल्म में किस किरदार में कौन-सा एक्टर दिखाई देगा, ये भी एक चर्चा का विषय है। फिल्म में एक्टर रवि दुबे लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं। पहली बार उन्होंने फिल्म ‘रामायण’ पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और अपने बयान में भारत और रामायण की तुलना कर दी है।

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‘रामायण’ के लक्ष्मण रवि दुबे का बयान

हाल ही में हिमांशु रॉय लेगेसी अवार्ड 2026 में एक्टर रवि दुबे फिल्म ‘रामायण’ के बारे में बात की। हालांकि उन्होंने अपनी तैयारी को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन उनका कहना है कि रामायण भारत की संस्कृति और विरासत का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए इसके साथ पूरी ईमानदारी और सम्मान के साथ काम करना जरूरी है।

रवि दुबे ने कहा, ‘भारत और रामायण को अलग नहीं किया जा सकता। यह हमारी पहचान, हमारा इतिहास और हमारी धरोहर है। हम पूरी मेहनत और श्रद्धा के साथ इस फिल्म को बना रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इस महान कहानी के साथ पूरा न्याय हो। इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना मेरे लिए बेहद खास अनुभव रहा है। दर्शकों से बस इतना कहूंगा कि भरोसा रखिए और फिल्म का इंतजार कीजिए।’

रणबीर कपूर को इस किरदार के लिए खुद पर था शक

रवि दुबे से पहले रणबीर कपूर भी फिल्म में अपने किरदार पर बात करते दिखे थे। उनका मानना है कि इस फिल्म ने उन पर निजी और भावनात्मक तरीके से असर डाला है। जिंदगी को देखने का अलग नजरिया दिया है और एक बेहतर पिता बनने में भी मदद की है।

उनका कहना था कि शुरुआत में उन्हें इस बात को लेकर काफी शक था कि क्या वो इस किरदार के साथ न्याय कर पाएंगे या नहीं। उन्हें लगता था कि शायद वे इस किरदार के काबिल नहीं हैं। लेकिन धीरे-धीरे यही डर इस प्रोजेक्ट के प्रति प्यार, सम्मान में बदल गया।

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कब रिलीज होगी फिल्म ‘रामायण’

फिल्म में रणबीर कपूर राम के किरदार में दिखाई देंगे, उनके अलावा एक्ट्रेस साई पल्लवी सीता के किरदार में, रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे। 4000 करोड़ रुपये के बजट में बनने वाली फिल्म ‘रामायण’ को नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे है जबकि एक्टर यश और नमित मल्होत्रा इस फिल्म के निर्माता है।

बता दें कि केजीएफ स्टार यश इस फिल्म में अभिनय भी कर रहे है। फिल्म को दो भागों में रिलीज किया जाएगा। पहला भाग साल 2026 दीवाली पर रिलीज होगा और दूसरा भाग साल 2027 दीवाली पर रिलीज किया जाएगा।