सोशल मीडिया ने लोगों को एक अलग ही स्तर पर अपने फेवरेट सेलेब्स के साथ कनेक्ट होने की सुविधा दी है, जहां इस माध्यम के सहारे कई सेलेब्स अपने फैंस के साथ कई मुद्दों को शेयर करते हुए देखे जाते हैं वहीं इस माध्यम पर कई बार लोग ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिसकी लोग आमतौर पर उम्मीद नहीं करते। गुज़रे ज़माने की मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रवीना ने एक बेहद गंभीर ट्वीट करते हुए किसानों को शुक्रिया अदा किया था लेकिन इस गंभीर ट्वीट के रिप्लाई में अनवर अली नाम के शख़्स ने रवीना को प्रपोज़ कर डाला।

Full Respect to these Farmers who sticking to their protest and distributing their produce to the POOR and NEEDY! I salute their big hearts at time of crisis!#respect #JaiJawanJaiKisan I pray that their demands are met soon! our annadaatas should be revered instead of neglect https://t.co/3mBkLb4vOl

— Raveena Tandon (@TandonRaveena) June 6, 2018