इमरान खान को सराहा तो पीछे पड़े गए लोग, रवीना बोलीं- शांत गदाधारी भीम, शांत

बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहने लगी हैं। ऐसे में वह आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर अपनी राय ट्विटर के जरिए सामने रखती रहती हैं। पाकिस्तान में इस बार किसकी सरकार बनेगी सोशल मीडिया पर इसको लेकर लोग अपने विचार लिख रहे हैं। ऐसे में एक्ट्रेस रवीना ने भी अपने मन की बात पोस्ट कर डाली। एक्ट्रेस ने ट्वीट लिखते हुए पाकिस्तान की सियासत को बेहतरीन तरह से चलाने के लिए विकल्प बने इमरान खान को लेकर एक पोस्ट किया। एक्ट्रेस ने अपने ट्वीट पर लिखा- मुबारक हो पड़ोसियों आतंकवाद से ऊपर उठ कर चुनने/वोटिंग करने के लिए। नई गवर्नमेंट को मौका मिलते देखना चाहते हैं। थोड़ा इंतजार केरें आगे क्या होता है….

एक्ट्रेस के इस मुद्दे पर ट्वीट करने के बाद कई ट्रोल्स ने उन्हें घेरने की कोशिश की। इस बीच रवीना के पोस्ट के कमेंटबॉक्स पर कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई। इस मौके पर कुछ लोगों न उन्हें खरी खोटी सुनाई तो कुछ ने उन्हें तंज देना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा- तुम हो इंडियन, रहती कनाडा में हो और जानती पाकिस्तान इलेक्शन के बारे में हो। कमाल है…।

Congratulations to our neighbours for choosing/voting for a Democracy above militancy.Always look forward to giving new Govts a chance.Embarrased by the hysterical condescending rant by some of our own News channels.crossing lines of decency.Atleast wait to see where this goes?

— Raveena Tandon (@TandonRaveena) July 27, 2018