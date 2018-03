बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ‘नो कैमरा जोन’ में शूटिंग के बाद दिक्कत में आ गई हैं। असल में भुवनेशवर के लिंगराज मंदिर से उनका एक वीडियो सामने आया था जिसके बाद प्रबंधक ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक लिंगराज मंदिर के प्रशासन ने नो कैमरा जोन में शूटिंग करने के लिए रवीना टंडन के खिलाफ केस दर्ज किया है। रवीना ने सफाई पेश करते हुए कहा- उन्हें तो इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि किन लोगों ने मंदिर के अंदर उनका वीडियो फिल्माया और ना ही उन्हें इस बारे में कोई जानकारी थी कि मंदिर के भीतर सेलफोन का इस्तेमाल वर्जित है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक रवीना ने कहा- उन्होंने किसी से भी नहीं कहा था कि उनका वीडियो शूट करें।

उन्होंने बताया- क्योंकि मेरे आस-पास मौजूद सभी लोगों के पास सेल फोन थे तो वो मेरे साथ सेल्फी क्लिक कर रहे थे। उनमें से एक ने मुझसे मेरी फिटनेस और ब्यूटी सीक्रेट्स के बारे में पूछा। उन्होंने उस वक्त मेरा वीडियो बना लिया जब मैं ये चीजें बता रही थी। रवीना टंडन रविवार की दोपहर 11वीं सदी के इस प्राचीन मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची हुई थीं। रवीना ने कहा- क्योंकि मैं वहां एक बाहरी व्यक्ति थी तो मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वहां पर फोन बैन हैं। मुझे अब हैरानी हो रही है कि क्यों लोकल अथॉरिटीज ने लोगों को फोन अंदर ले जाने से नहीं रोका। पुलिस ने न मुझे टोका और ना हीं मेरी चेकिंक की।

रवीना ने कहा कि मेरे मन में सभी मंदिरों के लिए पूरा सम्मान है और मैंने कई मंदिरों में दर्शन किए हैं लेकिन कभी किसी के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिप्युटी कमिश्नर सत्यव्रत भोई ने कहा कि सुरक्षाकर्मियों को सभी भक्तों की ठीक तरह से जांच करने को कहा गया था। यह सारा मामला रवीना टंडन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद तूल पकड़ गया। वर्क फ्रंट की बात करें तो रवीना हाल ही फिल्म ‘मातृ’ में नजर आई थीं। बड़े पर्दे पर लंबे वक्त बाद यह उनकी एंट्री थी, फिल्म में वह एक मां की भूमिका में थीं, जिसमें उनके किरदार को खूब पसंद किया गया था।

Case registered against actress Raveena Tandon by administration of Lingaraja Temple in Bhubaneswar for shooting an advertisement in 'No Camera Zone' #Odisha pic.twitter.com/VBjNMocKPm

— ANI (@ANI) March 7, 2018