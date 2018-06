रणवीर सिंह अपने फैन्स के बीच काफी पॉपुलर हैं। लोगों के बात करने का स्टाइल और सेंस ऑफ ह्यूमर काफी भाता है। यही कारण है कि ‘पद्मावत’ एक्टर की फैन फॉलोइंग का अंदाजा लगा पाना आसान नहीं है। वह फैन्स से कनेक्ट रहने के लिए सोशल मीडिया पर अक्सर तस्वीरें या फिर पोस्ट शेयर करते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने कुछ दिन पहले अपनी थ्रो बैक तस्वीर को शेयर किया था। रणवीर सिंह की तस्वीर पर बॉलीवुड के कई सेलिब्रेटीज ने अपना रिएक्शन दिया है। अक्षय कुमार ने कमेंट कर रणवीर की हेयरस्टाइल की तारीफ की है। वहीं दीपिका पादुकोण ने भी फोटो पर फनी कमेंट किया था लेकिन अब एक्ट्रेस रवीना टंडन ने एक्टर की तस्वीर पर मजे ले लिए हैं और उनका कमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

रवीना ने लिखा, ओहएमजी, ओहएमजी, ओहएमजी, अब मुझे पता चला कि आपको सेट छोड़ना था और आप कॉम्पिटिशन में थे। इसके साथ ही रवीना ने कई फनी इमोजी का भी इस्तेमाल किया है। रणवीर की इस थ्रो बैक पिक्चर को ‘गली बॉय’ को-एक्टर आलिया भट्ट, अर्जुन कपूर, वरुण धवन, करण जौहर, परिणीति चोपड़ा, टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर ने भी लाइक किया है। कमेंट सेक्शन में रैपर बादशाह ने लिखा, ये लौंडा जहां दिखे, पकड़कर जेल में डालो। जिसका रिप्लाई देते हुए रणवीर ने लिखा, हाहाहाहा।

MG omg omg !!! Now i know the reason you had to leave the set !! you were competition!!! @RanveerOfficial https://t.co/304vU7HvBq

— Raveena Tandon (@TandonRaveena) June 25, 2018