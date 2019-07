Zaira Wasim Decision to Left Bollywood: ‘दंगल’ फिल्म से लोगों के दिलों में जगह बनाने वालीं एक्ट्रेस जायरा वसीम ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया है। एक्ट्रेस ने इस बात की जानकारी को फैन्स को एक पोस्ट के जरिए दी थी। जायरा ने कहा कि फिल्मों के कारण वह अपने धर्म और ईमान से दूर हो रही हैं, जिसके कारण वह अब आगे फिल्म जगत का हिस्सा नहीं रहना चाहती हैं। जायरा के इस फैसले पर बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स अपना रिएक्शन जाहिर कर रहे हैं। वहीं अभिनेत्री रवीना टंडन ने जायरा ने इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की है।

रवीना ने एक ट्वीट में लिखा- ‘इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दो फिल्म पुराने लोग अगर उन्हें सबकुछ देने वाली इंडस्ट्री के प्रति एहसान फरामोश होते हैं। मैं बस उम्मीद करती हूं कि वह सम्मान के साथ चले जाएं और अपने विचार अपने पास ही रखें।’

Doesn’t matter if two film olds are ungrateful to the industry that have given them all. Just wish they’d exit gracefully and keep their regressive views to themselves .

— Raveena Tandon (@TandonRaveena) June 30, 2019