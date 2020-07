Raveena Tandon: उत्तर प्रदेश में क्राइम का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण इस खबर से सामने आया है जहां एक पत्रकार को बेटी के सामने गोली मारी गई। एक्ट्रेस रवीना टंडन ने इस खबर के बारे में जानकारी होने के बाद ट्वीट किया और अपने पोस्ट में उन्होंने चिंता जाहिर की। साथ ही छेड़खानी के मामलों में प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम न उठाए जाने को लेकर एक्ट्रेस भड़कती हुई भी नजर आईं।

रवीना टंडन ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें कैप्शन में लिखा गया था। ‘ग़ाज़ियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया। आरोप है कि 5 लड़कों के ख़िलाफ़ भांजी के साथ छेड़खानी की शिकायत पुलिस से की गयी थी, जिस पर कारवाई नहीं हुई और उन्हीं आरोपियों ने हमला किया। @ghaziabadpolice ने हमले के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया।’

रवीना ने इस ट्वीट को शेयर करते हुए अपने पोस्ट में लिखा- ”आखिर कब कानून और कानून के रखवाले महिलाओं के प्रति हो रही हिंसात्मक घटनाओं को गंभीर रूप से लेंगे? और कितने रेप? कितने मर्डर? कितनी ऐसी और घटनाओं की जरूरत है तब जाकर आंखों खुलेंगी? गाजियाबाद पुलिस?”

When will law and the law caretakers , take violence against women seriously? How many more rapes attacks murders needed to jolt them into taking immediate action.@ghaziabadpolice https://t.co/KhOLRsQOz7

