बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन आज अपना 54वां जन्मदिन मना रही हैं। 90 के दशक में अपनी खूबसूरती, शानदार अभिनय और बेबाक अंदाज से पहचान बनाने वाली रवीना ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। बड़ी बात ये है कि उन्होंने आज तक अपनी शर्तों पर काम किया, जिसके कारण उन्हें कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। एक दौर ऐसा था, जब अपनी पसंद और शर्तों पर काम करने की वजह से रवीना को बॉलीवुड में ‘मिस एरोगेंट’ जैसे नाम दिए गए।

अभिनेत्री ने खुद ANI को दिए इंटरव्यू में बताया था कि फिल्ममेकर्स के सामने अपनी शर्तें रखने की वजह से उन्हें घमंडी समझा जाता था। रवीना ने ये भी बताया कि वो किसिंग सीन और बोल्ड कपड़े पहनने के लिए राजी नहीं थीं।

किसिंग सीन से लेकर बोल्ड कपड़ों तक, हर चीज पर थीं अपनी शर्तें

रवीना टंडन ने साल 1991 में सलमान खान के साथ फिल्म ‘पत्थर के फूल’ से बॉलीवुड में कदम रखा था। धीरे-धीरे वह इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेसेस में शामिल हो गईं। हालांकि, 90 के दशक में फिल्मों में काम करने को लेकर उन्होंने अपने लिए कुछ सीमा तय की हुई थी। वह ऐसे सीन करने से बचती थीं, जिनमें वह कंफर्टेबल महसूस नहीं करती थीं। रवीना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह न तो फिल्मों में किसिंग सीन करती थीं और न ही स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनती थीं।

अभिनेत्री के मुताबिक, डांस के कुछ स्टेप्स भी उन्हें पसंद नहीं आते थे। अगर किसी सीन या स्टेप को करने में वो कंफर्टेबल नहीं होती थीं, तो वह साफ तौर पर अपनी बात रखती थीं। वह अपने फैसलों पर कायम रहती थीं और इसके लिए किसी तरह का दबाव स्वीकार नहीं करती थीं। लेकिन उस दौर में उनके इस रवैये को कई फिल्ममेकर्स ने घमंड समझ लिया था।

रवीना टंडन ने रेप सीन के लिए भी रखी थी अपनी शर्त

रवीना ने फिल्मों में रेप सीन फिल्माने को लेकर भी अपनी शर्त का खुलासा किया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि ऐसे सीन करते समय भी वह अपने कपड़े फाड़ने के लिए तैयार नहीं होती थीं। अभिनेत्री ने साफ कहा था कि अगर किसी फिल्म में ऐसा सीन करना है, तो उनके कपड़े नहीं फाड़े जाएंगे।

रवीना ने बताया था कि वह अपने कंफर्ट और पसंद से समझौता नहीं करना चाहती थीं। उनका मानना था कि अगर कोई सीन उन्हें सही नहीं लगता, तो उन्हें उसे करने से इनकार करने का अधिकार है। हालांकि, उस समय उनकी इस सोच को समझने के बजाय उनके बारे में कई तरह की बातें की जाती थीं।

यह भी पढ़ें: जब रवीना टंडन ने निकलवा दिया रणवीर सिंह को अपनी फिल्म के सेट से बाहर, अभिनेत्री ने खुद बताई वजह

‘डर’ और ‘प्रेम कैदी’ जैसी फिल्मों को भी किया था मना

रवीना टंडन ने अपने इंटरव्यू में यह भी बताया था कि फिल्म ‘डर’ का ऑफर पहले उनके पास आया था। हालांकि, फिल्म के कुछ सीन को लेकर वह सहज नहीं थीं, इसलिए उन्होंने इसे करने से इनकार कर दिया। बाद में यह फिल्म जूही चावला के हिस्से में गई।

इसी तरह, करिश्मा कपूर की डेब्यू फिल्म ‘प्रेम कैदी’ भी पहले रवीना को ऑफर हुई थी। लेकिन फिल्म में एक सीन ऐसा था, जिसमें हीरो अभिनेत्री की ड्रेस की चेन नीचे खींचता है और कपड़े की स्ट्रैप दिखाई देती है। रवीना को यह सीन पसंद नहीं आया और उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। इन फैसलों की वजह से उन्हें कुछ फिल्मों से हाथ धोना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी शर्तों से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया।

यह भी पढ़ें: ‘कोई गॉडफादर नहीं था’, फिल्ममेकर पिता होने के बावजूद रवीना टंडन को करना पड़ा संघर्ष, बोलीं- जेब में एक रूपये लेकर बस में…

अपनी शर्तों पर बनाई अलग पहचान

रवीना टंडन का करियर इस बात की मिसाल है कि उन्होंने अपनी पसंद और सिद्धांतों को प्राथमिकता देते हुए इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। ‘मोहरा’, ‘अंदाज अपना अपना’, ‘लाडला’, ‘बड़े मियां छोटे मियां’ और ‘दुल्हे राजा’ जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता। आगे चलकर फिल्म ‘दमन’ में अपने गंभीर अभिनय के लिए भी उन्हें सराहना मिली।

आज रवीना अपने लंबे फिल्मी सफर और शानदार अभिनय के लिए जानी जाती हैं। उनके जन्मदिन पर उनके करियर का यह किस्सा याद दिलाता है कि जिस बेबाकी को कभी घमंड समझा गया, उसी के दम पर उन्होंने अपनी पसंद के मुताबिक काम करने का फैसला लिया। रवीना ने यह साफ किया कि किसी अभिनेत्री का अपनी सीमाएं तय करना उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसका निजी फैसला है।