इन्होंने किया क्या है? पद्मश्री मिलने पर ट्रोलिंग का शिकार हुई रवीना टंडन ने दिया करारा जवाब, बोलीं- उनका अपना एजेंडा है…

बॉलीवुड की शानदार एक्ट्रेस रवीना टंडन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित किया है।

बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन (image: instagram)

