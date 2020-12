शहनाज़ गिल के वायरल वीडियो, ‘त्वाडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता, कुत्ता’ पर रवीना टंडन और उनकी बेटी राशा थड़ानी ने मज़ेदार बॉन्डिंग दिखाई है। दोनों ने वायरल वीडियो पर मज़ेदार डांस किया है जो अब वायरल हो रहा है। रवीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह वीडियो शेयर किया और शहनाज़ गिल, यशराज मुखाटे को टैग करते हुए लिखा, ‘ये बहुत ही प्यारा है, आप दोनों ही काफी कमाल के हैं। जबतक मैंने इस प्लेआउट को नहीं देखा था, तब तक ढोल की बीट पर मैं इतना नहीं थिरकना चाहती थी।’

रवीना ने वीडियो में लाल रंग की टॉप और शॉर्ट्स पहन रखे हैं। उनकी बेटी ने भी मैचिंग कपड़े पहन रखे हैं और वीडियो में दोनों ने अपने पेट्स को भी शामिल किया है। रवीना और उनकी बेटी के बीच गजब का तालमेल देखने को मिला है जिसपर फैन्स भी खूब रिएक्ट कर रहे हैं। यशराज मुखाटे ने इस वीडियो पर अपना रिएक्शन देते हुए लिखा, ‘और ये दिन पूरा पागलपन का है (and the day is madee)।’ रवीना ने यशराज को जवाब देते हुए कहा कि वो उनकी बड़ी फैन हैं।

आपको बता दें कि शहनाज़ गिल का यह वायरल वीडियो म्यूजिशियन यशराज मुखाटे ने बनाया था। शहनाज़ गिल के बिग बॉस 13 के कुछ फेमस और क्यूट डायलॉग्स के साथ यशराज ने ‘मोहब्बतें’ फिल्म से ढोल वाली बीट मिला दी। यह वीडियो बेहद ही वायरल हुआ।

View this post on Instagram A post shared by Raveena Tandon (@officialraveenatandon)

शहनाज गिल ने बिग बॉस 13 में ये डायलॉग्स तब बोले थे जब वो एक कंटेस्टेंट से झगड़े के बाद बेहद ही इमोशनल हो गईं थीं। शहनाज़ गिल के क्यूट एक्सप्रेशंस के साथ ढोल वाली बीट बेहद मैच कर रही थी। लोगों ने इस पर मीम भी बनाए और अब भी यह वीडियो इंटरनेट पर खूब शेयर किया जाता है।

यशराज मुखाटे की बात करें तो वो ‘रसोड़े में कौन था’ का रैप सोंग बनाकर रातों रात वायरल हो गए थे। यह टीवी शो, ‘साथ निभाना साथिया’ के किरदार कोकिलाबेन के एक सीन पर आधारित था। इसके बाद यशराज को खूब पहचान मिली और उन्हें बॉलीवुड से भी ऑफर मिलने शुरू हो गए। लॉकडाउन के दौरान उनके रैप सोंग से सबका खूब मनोरंजन किया था।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो