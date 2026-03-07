साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े सितारे विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी सिर्फ एक सेलिब्रिटी वेडिंग नहीं रही, बल्कि साल 2026 के सबसे चर्चित और यादगार पलों में से एक बन गई है। शादी की खूबसूरत तस्वीरें और भावुक वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आए, देखते ही देखते इंटरनेट पर छा गए। फैंस इस जोड़ी की शादी को लेकर इतने एक्साइटेड हैं कि दुनिया भर से लोग इस पल को सेलिब्रेट कर रहे हैं।

दरअसल, इस शादी से जुड़ा एक खास वीडियो अब इंटरनेट पर इतिहास बना चुका है। यह वीडियो इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है कि इसने इंस्टाग्राम पर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो ने फुटबॉल के दो दिग्गज खिलाड़ियों लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आइकॉनिक कैंपेन वाले पोस्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। पहले उस पोस्ट को करीब 8.1 मिलियन लाइक्स मिले थे, लेकिन अब विजय और रश्मिका की शादी के इस वीडियो ने 8.2 मिलियन से भी ज्यादा लाइक्स हासिल कर लिए हैं। इसी के साथ यह अपने तरह का सबसे ज्यादा लाइक किया जाने वाला पोस्ट बन गया है।

हालांकि लोगों का इतना प्यार सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा कि इस वीडियो ने रिकॉर्ड बना दिया है। फैंस का कहना है कि इस वीडियो में शादी के उन खास पलों को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है, जिनमें सच्चा प्यार, परिवार की खुशियां और भारतीय परंपराओं की झलक साफ नजर आती है। वीडियो में दोनों की नेचुरल केमिस्ट्री और एक-दूसरे के साथ उनकी खुशी लोगों को बेहद पसंद आ रही है।

शादी में इस्तेमाल किया गया म्यूजिकल गाना भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। कई लोग उस गाने पर रील्स बना रहे हैं और शादी के वीडियो के क्लिप्स अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं। यही वजह है कि हर जगह बस इसी शादी की चर्चा हो रही है।

शानदार विजुअल्स, खूबसूरत डेकोरेशन, पारंपरिक रस्में और भावुक पलों से भरे इस सेलिब्रेशन ने फैंस का दिल जीत लिया है। तस्वीरें, रील्स और वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं।

कुल मिलाकर कहा जाए तो विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी अब सिर्फ एक निजी समारोह नहीं रही, बल्कि इंटरनेट पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सेलिब्रिटी शादियों में से एक बन चुकी है। फैंस के लिए यह शादी एक ऐसे यादगार पल की तरह है, जिसे लोग लंबे समय तक याद रखने वाले हैं।