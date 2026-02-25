Go to Live Updates

Rashmika Mandanna, Vijay Deverakonda Wedding LIVE Updates: लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद आखिरकार विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना शादी करने जा रहे हैं। यह कपल 26 फरवरी को राजस्थान के उदयपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच बने आईटीसी मेमेंटोस में सात फेरे लेने के लिए तैयार हैं। दोनों ने रविवार शाम को एक पोस्ट करते हुए अपनी शादी की खबरों की पुष्टि की और बताया कि उन्होंने अपनी शादी को ‘द विरोश वेडिंग’ नाम दिया है, जो उन्हें फैंस से मिला।

शादी की खबरों पर मुहर लगाने के कुछ देर बाद ही कपल उदयपुर पहुंच गया था और अब उनके प्री वेडिंग फंक्शन भी शुरू हो गए हैं। साथ ही मेहमानों ने भी ‘विरोश’ की शादी में शामिल होने के लिए उदयपुर पहुंचना शुरू कर दिया है। संदीप रेड्डी वांगा, पंडित जी, रश्मिका और विजय की फैमिली वेन्यू पर पहुंच गई है। बता दें कि रश्मिका और विजय ने साथ में ‘गीता गोविंदम’ और ‘डियर कॉमरेड’ जैसी फिल्मों में काम किया और यहीं से उनके रिश्ते की भी शुरुआत हुई।

12:39 (IST) 25 Feb 2026

Rashmika Vijay Wedding Live Updates: शादी में शामिल होने उदयपुर पहुंचे संदीप रेड्डी

फिल्म निर्माता संदीप रेड्डी वांगा को रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी में शामिल होने के लिए उदयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचते हुए देखा गया। बता दें कि रश्मिका और संदीप ने साथ में फिल्म 'एनिमल' में काम किया था।

12:35 (IST) 25 Feb 2026

'उस दर्द को ठीक किया जो दिया ही नहीं', पहली सगाई टूटने के बाद रश्मिका मंदाना को विजय देवरकोंडा से मिला सच्चा प्यार

12:33 (IST) 25 Feb 2026

Vijay-Rashmika Wedding: वॉलीबॉल मैच, पूल पार्टी…उदयपुर में होगी विजय और रश्मिका की राजसी शादी, केले के पत्तों पर परोसा जाएगा खाना

12:27 (IST) 25 Feb 2026

Rashmika Vijay Wedding Live Updates: रश्मिका-विजय की शादी में आएंगे कितने मेहमान?

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी आईटीसी मेमेंटोस में होगी। बताया जा रहा है कि इसमें 100 के आसपास मेहमान आ सकते हैं। दरअसल, कपल ने अपनी शादी को प्राइवेट रखने का फैसला किया है। इसमें साउथ स्टार, बॉलीवुड सितारे और कई नेता शामिल हो सकते हैं।