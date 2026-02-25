Rashmika Mandanna, Vijay Deverakonda Wedding LIVE Updates: लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद आखिरकार विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना शादी करने जा रहे हैं। यह कपल 26 फरवरी को राजस्थान के उदयपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच बने आईटीसी मेमेंटोस में सात फेरे लेने के लिए तैयार हैं। दोनों ने रविवार शाम को एक पोस्ट करते हुए अपनी शादी की खबरों की पुष्टि की और बताया कि उन्होंने अपनी शादी को ‘द विरोश वेडिंग’ नाम दिया है, जो उन्हें फैंस से मिला।

शादी की खबरों पर मुहर लगाने के कुछ देर बाद ही कपल उदयपुर पहुंच गया था और अब उनके प्री वेडिंग फंक्शन भी शुरू हो गए हैं। साथ ही मेहमानों ने भी ‘विरोश’ की शादी में शामिल होने के लिए उदयपुर पहुंचना शुरू कर दिया है। संदीप रेड्डी वांगा, पंडित जी, रश्मिका और विजय की फैमिली वेन्यू पर पहुंच गई है। बता दें कि रश्मिका और विजय ने साथ में ‘गीता गोविंदम’ और ‘डियर कॉमरेड’ जैसी फिल्मों में काम किया और यहीं से उनके रिश्ते की भी शुरुआत हुई।

Live Updates