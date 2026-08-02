अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक मुश्किल डांस सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान उन्हें हिप में गंभीर चोट लग गई है। इस वजह से अब एक्ट्रेस को अगले छह हफ्तों तक अपने सभी प्रोफेशनल कामों से दूर रहना होगा। खबरों के मुताबिक, रश्मिका अपनी आने वाली फिल्मों ‘रणबाली’ और ‘माइसा’ की लगातार एक्शन और डांस शूटिंग के दौरान रश्मिका के हिप का टेंडन पूरी तरह अलग हो गया।

डॉक्टरों से मिली आराम करने की सलाह

बता दें कि सेट पर चोट लगने के बाद क्रू मेंबर्स उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उनकी चोट काफी गंभीर है। डॉक्टरों के मुताबिक, जिस तरह का टेंडन डिटैचमेंट रश्मिका को हुआ है, वह आमतौर पर उन प्रोफेशनल एथलीटों में देखा जाता है जो बहुत ज्यादा फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं।

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अब एक्ट्रेस को छह हफ्ते तक पूरी तरह आराम करने और उसके बाद ताकत और मूवमेंट वापस लाने के लिए एक खास रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम को फॉलो करने की सलाह दी गई है। सीनियर पत्रकार सुभाष के. झा से बातचीत में रश्मिका ने अपनी चोट की पुष्टि करते हुए कहा, “यह सच है, लेकिन अब मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूं। मेरा हालचाल पूछने के लिए धन्यवाद।”

इन कलाकारों को भी शूटिंग के दौरान लगी चोट

बता दें कि रश्मिका मंदाना के अलावा हाल ही के दिनों में ऐसे कई कलाकार रहे, जो शूटिंग के दौरान घायल हुए। करीब दस दिन पहले दिग्गज अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण भी अपनी आने वाली फिल्म ‘NBK 111’ की शूटिंग के दौरान घायल हो गए थे। काकीनाडा पोर्ट पर एक एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान उनका पैर फिसल गया और उनके बाएं घुटने में चोट लग गई।

इसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर हैदराबाद के AIG अस्पताल ले जाया गया। शुरुआती जांच में सूजन, चोट वाली जगह के पास खून का थक्का और मांसपेशी फटने की आशंका सामने आई। उनकी तीन घंटे तक घुटने की सर्जरी हुई, जो सफल रही और फिलहाल वह डॉक्टरों की निगरानी में ठीक हो रहे हैं।

वहीं, कुछ दिनों बाद राम चरण ने फिल्म ‘पेड्डी’ के एक रेसलिंग एक्शन सीन के दौरान लगी चोट के कारण कोयंबटूर के गंगा अस्पताल में अपने दाएं हाथ की कलाई की सर्जरी कराई। इस ऑपरेशन में दुनियाभर में मशहूर हैंड सर्जन डॉ. एलेजांद्रो बाडिया भी शामिल थे, जिन्हें खास तौर पर मियामी से बुलाया गया था। राम चरण को आठ हफ्ते आराम करने की सलाह दी गई है। ‘पेड्डी’ की शूटिंग के दौरान यह उनकी दूसरी बड़ी चोट है। इससे पहले उनके माथे में लगी चोट के कारण हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में भी सर्जरी हुई थी।

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