कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को एक्शन और डांस सीक्वेंस शूट करते हुए ‘माइसा’ के सेट पर हिप में गंभीर चोट लग गई थी। अब इस खबर को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए खुद एक्ट्रेस ने कन्फर्म कर दिया है। साथ ही अपना हेल्थ अपडेट भी सभी के साथ शेयर किया है।

रश्मिका ने खुद दिया हेल्थ अपडेट

सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर किए गए पोस्ट में रश्मिका ने बताया कि फिल्म के लिए एक डांस शूट के दौरान उनके दाहिने हिप की चार टेंडन में से एक, जो कूल्हे को पैर से जोड़ती है, वो पूरी तरह से अलग हो गई। अभिनेत्री ने लिखा, “आपके कूल्हे के दोनों तरफ चार टेंडन होती हैं जो कूल्हे को पैर से जोड़ती हैं और मेरे दाहिने कूल्हे की उन टेंडन में से एक अलग हो गई थी। अब उसके दोबारा जुड़ने के बाद ही मैं अपना पैर ठीक से उठा पाऊंगी और बाकी काम कर सकूंगी।” इसके साथ उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा, “अब मैं बायोलॉजी टीचर बन गई हूं।”

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‘माइसा’ की शूटिंग के दौरान लगी चोट

अभिनेत्री ने कन्फर्म किया कि उन्हें यह चोट ‘माइसा’ के सेट पर लगी। रश्मिका ने बताया कि यह उनके करियर की सबसे मुश्किल फिजिकल मेहनत वाली फिल्म है। एक्ट्रेस ने लिखा, “यह ‘माइसा’ के लिए डांस शूट के दौरान हुआ। सच कहूं तो यह पक्का मेरे करियर की सबसे ज्यादा मेहनत वाली फिल्म है।”

तीसरी बार लगी है रश्मिका मंदाना को चोट

रश्मिका ने यह भी बताया कि यह उनकी लगातार तीसरी चोट है। अभिनेत्री ने लिखा, “यह मेरी लगातार तीसरी चोट है। अब मुझे अपने शरीर को मशीन नहीं, बल्कि इंसान का शरीर समझकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। ये सभी चोटें अचानक हुईं। सोचती हूं, ऐसा बार-बार कैसे हो रहा है।”

रश्मिका ने पोस्ट में आगे बताया, “मैं चाहती थी कि किसी को इसके बारे में पता न चले, लेकिन अब सबको पता चल ही गया। दर्द तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे सहा न जा सके। मुझे लगता है कि भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम पर छोड़ दिया जाए तो तुम कभी ब्रेक नहीं लोगी, इसलिए चलो मैं तुम्हारे लिए यह कर देता हूं।”

रश्मिका ने पोस्ट के लास्ट में लिखा, “मैं बहुत सारे पजल सॉल्व कर रही हूं। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मैं इसमें इतनी अच्छी हूं। मैं बहुत वर्कआउट और रनिंग करती हूं, जिससे मैं फिट रहती हूं और अब कुछ समय तक मैं वर्कआउट या रनिंग नहीं कर पाउंगी। अगर मैं वर्कआउट नहीं कर सकती, तो मैं सिर्फ खाती हूं और मैं डेजर्ट मॉन्स्टर बन जाती हूं।”

रश्मिका मंदाना का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें, तो रश्मिका मंदाना इन दिनों कई बड़ी फिल्मों से जुड़ी हैं। इनमें राहुल संकृत्यान के निर्देशन में बन रही ‘रणबाली’ है, जिसमें वह अपने पति और अभिनेता विजय देवरकोंडा के साथ नजर आएंगी। इसके अलावा एक्ट्रेस राविंद्र पुल्ले के निर्देशन में बन रही ‘माइसा’ में भी दिखाई देने वाली हैं।

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