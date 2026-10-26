साउथ सिनेमा के चर्चित कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इन दिनों अपने एक इंटरव्यू को लेकर ट्रोल हो रहे हैं। ‘कॉफी विद करण 9’ में साथ नजर आने के बाद खासकर विजय देवरकोंडा को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं और कुछ लोग उन्हें रेड फ्लैग तक कह रहे हैं। अब इस पूरे विवाद पर रश्मिका मंदाना ने एक लंबा पोस्ट लिखकर अपनी बात रखी है। उन्होंने न सिर्फ अपने रिश्ते को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया, बल्कि यह भी बताया कि उनके लिए शादी और प्यार के क्या मायने हैं।

रश्मिका ने अपने पोस्ट की शुरुआत सोशल मीडिया पर मौजूद लोगों को लिखा कि वह आमतौर पर ऐसी चीजों पर सफाई देना पसंद नहीं करतीं, क्योंकि हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है। उन्हें भी कभी-कभी दूसरों की बातें पढ़ना और उनके नजरिए को समझना अच्छा लगता है। हालांकि, इस बार इंटरव्यू को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, उन्हें देखकर रश्मिका हैरान हैं।

अभिनेत्री के मुताबिक, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अपनी राय रखने के बजाय गुस्साई भीड़ की तरह व्यवहार कर रहे हैं और उन्हें अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस पूरे विवाद में असली मुद्दा पीछे छूट गया है। रश्मिका ने यह भी स्पष्ट किया कि वह उन लोगों के लिए अपनी बात रख रही हैं, जो प्यार और रिश्तों में विश्वास करते हैं।

रिश्ते को लेकर क्या बोलीं रश्मिका?

रश्मिका ने अपने और विजय के रिश्ते को लेकर हो रही चर्चाओं पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर लोग बिना मांगी सलाह दे रहे हैं और उनके प्रोफाइल पर बेवजह के कमेंट्स की बाढ़ आ गई है।

अभिनेत्री ने बताया कि उनके और विजय के बीच हुई बातचीत को कुछ लोगों ने गलत तरीके से समझ लिया। उनके मुताबिक, यह मामला बार-बार मिलने या पूरे एक साल तक साथ रहने का नहीं था। दोनों के बीच बातचीत इस बात को लेकर थी कि वे एक-दूसरे को समझने के लिए समय और मौका देना चाहते थे। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि जिंदगी के उतार-चढ़ाव, खुशियों और तनाव के बीच भी एक-दूसरे के लिए सही साथी साबित हो सकें।

रश्मिका ने कहा कि आखिर में उन्होंने और विजय ने एक-दूसरे को अपना जीवनसाथी चुना। वह पहले से जानती थीं कि उन्हें जिंदगी में क्या चाहिए, जबकि विजय को इस फैसले के बारे में सोचने और भविष्य को लेकर पूरी तरह आश्वस्त होने के लिए थोड़ा समय चाहिए था। हालांकि, इससे उनके प्यार पर कोई असर नहीं पड़ा। रश्मिका ने बताया कि वह दिल से सोचकर फैसले लेती हैं, जबकि विजय हर बात को दिमाग से सोचते हैं। दोनों की यही अलग-अलग सोच उनके रिश्ते को बेहतर बनाती है।

शादी को लेकर भी लिखी ये बात

रश्मिका ने अपने पोस्ट में शादी को लेकर भी अपनी सोच साझा की। उन्होंने कहा कि उनके लिए शादी का मतलब कभी भी बड़े प्रपोजल, घुटनों के बल बैठने या उंगली में अंगूठी पहनाने तक सीमित नहीं रहा। उनके मुताबिक, शादी का असली मतलब एक साथ जिंदगी और भविष्य बनाना है। अभिनेत्री ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि उन्होंने और विजय ने अब तक यह काम खूबसूरती से किया है।

रश्मिका ने लोगों को सलाह दी कि वे ऐसा साथी चुनें, जिसके लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हों और जो उनके लिए भी उतना ही समर्पित हो। उन्होंने अपने पति विजय के लिए प्यार जाहिर करते हुए कहा कि वह उनसे बेहद प्यार करती हैं और उन पर फिदा हैं। रश्मिका ने सवाल किया कि अगर कोई अपने जीवनसाथी से प्यार ही नहीं करता, तो उससे शादी करने का क्या मतलब है?

मैं उनसे 100 बार शादी के लिए पूछने को तैयार हूं

रश्मिका ने आगे कहा कि उनका पति जिंदगी भर उनका साथी रहेगा। वह रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर खास पलों तक उनके साथ होगा, उनका दोस्त बनेगा और उनके बच्चों का पिता होगा। वह उसी इंसान के साथ बड़ी होंगी और अपनी जिंदगी बिताएंगी। अभिनेत्री के मुताबिक, ऐसा साथी होना चाहिए, जिसके प्यार में पड़कर शादी के बाद भी उससे दोबारा शादी करने का मन करे।

अपने पोस्ट में रश्मिका ने विजय के लिए अपने प्यार को एक बार फिर जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वह उनसे 100 बार क्या हजार बार शादी के लिए पूछने को तैयार हैं। इससे पहले विजय देवरकोंडा ने भी सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग पर मजेदार जवाब दिया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…