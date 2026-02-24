रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 26 फरवरी को उदयपुर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। दोनों ने फैंस को बड़े ही खास अंदाज में अपनी शादी के बारे में बताया है। बीचे कुछ सालों से दोनों की डेटिंग की खबरें सामने आ रही थीं, लेकिन किसी ने भी खुलकर एक दूसरे के साथ रिश्ते में होने की पुष्टि नहीं की। मगर कई मौकों पर विजय और रश्मिका ने फैंस को हिंट जरूर दिया। रश्मिका ने तो बिना नाम लिए ये तक कह दिया था कि विजय ने उनके जीवन में उस दर्द को ठीक किया जो उन्होंने दिया ही नहीं था।

रश्मिका को प्यार में मिला था दर्द

दरअसल रश्मिका मंदाना ने साल 2017 में भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता रक्षित शेट्टी के साथ सगाई की थी। उस समय दोनों के रिश्ते की खबरें मीडिया में खूब छाई थीं। इनकी जोड़ी फिल्म ‘किरिक पार्टी’ में पहली बार नजर आई थी और इसी की शूटिंग के दौरान ही इनके बीच प्यार की शुरुआत भी हुई थी। उस वक्त रश्मिका केवल 21 साल की थीं और रक्षित की उम्र 34 साल थी। दोनों के बीच 13 साल का अंतर था। उस वक्त रश्मिका की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन ये खुशियां ज्यादा समय तक नहीं टिकीं। एक साल में सितंबर 2018 में दोनों अलग हो गए। उनका रिश्ता क्यों टूटा इसके बारे में कभी किसी ने कोई बात नहीं की, लेकिन रश्मिका के एक बयान ने ये जरूर जाहिर किया कि वो उस रिश्ते के टूटने से बेहद दुखी हुई थीं।

रश्मिका और विजय ने 2018 में आई फिल्म ‘गीता गोविंदम’ में पहली बार साथ काम किया था। फिल्म हिट रही और दोनों की केमिस्ट्री भी खूब पसंद की गई। इसके बाद ही इनके प्यार की खबरें आने लगीं। फिर दोनों एक्टर्स 2019 में ‘डियर कॉमरेड’ में नजर आए और प्यार की खबरें जारी रहीं। सालों तक कई इंटरव्यूज में इनसे इस रिश्ते के बारे में सवाल किया गया, मगर किसी ने भी चुप्पी नहीं तोड़ी।

प्यार की खबरों पर ऐसे रहे रश्मिका-विजय के रिएक्शन

रश्मिका हमेशा ये जवाब देतीं कि जब सही समय आएगा तब बात करेंगे। हालांकि विजय ने हिंट दिया था, उन्होंने ‘कर्ली टेल्स’ को दिए इंटरव्यू में कहा था, “मैं 35 साल का हूं, आपको लगता है कि मैं सिंगल हूं?”

बिना नाम लिए किया था खुलासा

इसके बाद तेलुगु टेलीविजन एंकर सुमा कनकवाला को दिए इंटरव्यू में उन्होंने अपनी फिल्मों के किरदारों के बारे में बात करते हुए खुद के लिए खुलकर बात की। उन्होंने कहा था, “आज, जब मैं किसी के साथ रहने का फैसला करती हूं, तो मैं खुश होती हूं, वह इंसान खुश होता है, और मेरे आस-पास के सभी लोग खुश होते हैं। सौभाग्य से, मेरे पास एक ऐसा साथी है जिसने मुझे उस दर्द से उबरने में मदद की है जो उसने मुझे नहीं दिया था। उसने मुझे ठीक होने में मदद की है। मुझे इसके लिए उसकी सराहना करनी चाहिए और उसे धन्यवाद देना चाहिए।”

लिव-इन में रह रहे रश्मिका और विजय

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया था कि दोनों एक्टर्स लंबे समय से लिव-इन में रह रहे हैं। इसके साथ ही सूत्र ने बताया था कि वह एक दूसरे से जल्द ही सगाई भी करने वाले हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…