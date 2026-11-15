टीवी एक्टर नंदीश संधू 44 साल की उम्र में दूसरी शादी कर ली है। उन्होंने एक्ट्रेस कविता बनर्जी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की है। इससे पहले नंदीश की शादी टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई से हुई थी, लेकिन शादी के करीब चार साल बाद दोनों का तलाक हो गया था। ऐसे में आइए जानते हैं कौन हैं नंदीश संधू की दूसरी पत्नी कविता बनर्जी…

नंदीश और कविता की शादी का जश्न दो दिनों तक चला। फंक्शन की शुरुआत 13 नवंबर को सगाई और संगीत सेरेमनी के साथ हुई। इसके बाद कपल ने हल्दी की रस्म भी धूमधाम से मनाई। दोनों ने 14 नवंबर को बंगाली रीति रिवाजों के साथ पश्चिम बंगाल के हुगली में शादी रचाई।

नंदीश संधू और कविता बनर्जी की शादी

नंदीश और कविता ने अभी तक अपनी शादी की ऑफिशियल तस्वीरें शेयर नहीं की हैं। लेकिन उनके दोस्तों और फंक्शन में शामिल हुए मेहमानों ने सोशल मीडिया पर जश्न की कई तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए हैं। कपल ने भी इनमें से कुछ पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है।

शादी के खास मौके पर कविता लाल और क्रीम रंग की खूबसूरत बनारसी सिल्क साड़ी में नजर आईं। वहीं, नंदीश ने क्रीम कलर की सिल्क धोती और कुर्ते में पारंपरिक लुक अपनाया। दोनों की जोड़ी ट्रेडिशनल आउटफिट में बेहद खूबसूरत लग रही थी।

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कौन हैं कविता बनर्जी

नंदीश संधू की दूसरी पत्नी भी पेशे से एक्ट्रेस हैं। दोनों लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। दोनों सोशल मीडिया पर अक्सर साथ नजर आते थे। कविता नंदीश से उम्र में 11 साल छोटी हैं। वह भाग्य लक्ष्मी और एक विलेन रिटर्न्स जैसे प्रोजेक्ट्स में नजर आ चुकी हैं।

रश्मि देसाई के साथ हुई थी पहली शादी

नंदीश संधू की ये दूसरी शादी है, उन्होंने साल 2012 में एक्ट्रेस रश्मि देसाई के साथ पहली शादी की थी। हालांकि 4 साल बाद 2016 में उनका तलाक हो गया था। दोनों की मुलाकात लोकप्रिय टीवी शो ‘उतरन’ के सेट पर हुई थी। शो में दोनों ने एक-दूसरे के प्रेमी का किरदार निभाया था। साथ काम करते-करते उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री असल जिंदगी में भी प्यार में बदल गई। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली थी।