चंडीगढ़ प्रशासन ने मंगलवार को रैपर और सिंगर बादशाह के नाइटक्लब ‘सागो बाय बादशाह’ को सील कर दिया। यह कार्रवाई सेक्टर-26 में स्थित क्लब में भवन नियमों (बिल्डिंग बायलॉज) के उल्लंघन पाए जाने के बाद की गई। इसे लेकर चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर निशांत यादव ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया कि क्लब में कई निर्माण संबंधी नियमों का उल्लंघन किया गया था।

प्रशासन ने कहा, “संचालकों को खामियां दूर करने और नियमों के अनुसार उन्हें नियमित कराने के लिए पर्याप्त समय और कई मौके दिए थे, लेकिन निर्देशों का पालन नहीं किया गया। इसके बाद क्लब को सील करने की कार्रवाई की गई।”

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डिप्टी कमिश्नर एवं एस्टेट ऑफिसर द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, क्लब परिसर में कई निर्माण संबंधी नियमों के उल्लंघन पाए गए थे। इसके चलते चंडीगढ़ एस्टेट रूल्स 2007 के नियम 14 और नियम 10 तथा पंजाब (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1952 की धारा 8ए के तहत कार्रवाई शुरू की गई।

प्रशासन के अनुसार, 25 अप्रैल 2024 को क्लब संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जांच के दौरान भवन के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण और बदलाव पाए गए थे। अधिकारियों को बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और दूसरी मंजिल पर बिना अनुमति के केबिन और पार्टिशन, शौचालय, रसोईघर तथा कोल्ड स्टोर बनाए जाने के सबूत मिले।

इसके अलावा, खुले आंगनों को स्टील के ढांचे और फाइबर शीट से ढक दिया गया था। जांच में स्वीकृत नक्शे और लेआउट में बदलाव, टिन शेड और स्टोरेज एरिया का निर्माण, इमारत के पिछले हिस्से की संरचना में परिवर्तन समेत कई अन्य नियम उल्लंघन भी सामने आए।

अधिकारियों ने बताया कि क्लब को शांतिपूर्ण तरीके से सील किया गया है। परिसर को सुरक्षित कर दिया गया है ताकि सक्षम प्राधिकारी के अगले आदेश तक इसका कोई अनधिकृत इस्तेमाल न हो सके।

2024 में हुए थे सागो क्लब के बाहर धमाके

सागो क्लब इससे पहले भी 2024 में बम धमाके की धमकी के मामले में चर्चा में आया था। उस समय चंडीगढ़ में बादशाह के दो क्लबों के बाहर विस्फोट हुए थे। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति कथित तौर पर देसी बम फेंककर मौके से भागता हुआ दिखाई दिया था। मामले में दिल्ली पुलिस ने पंजाब के फरीदकोट निवासी दीपक को गिरफ्तार किया था, जिसके बारे में दावा किया गया था कि वह गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के लगातार संपर्क में था।

क्लब सील होने के बाद एक बार फिर सेक्टर-26 स्थित चंडीगढ़ के प्रमुख नाइटलाइफ हब पर ध्यान गया है, जहां हाल के महीनों में कई क्लब और रेस्तरां प्रशासन की जांच के दायरे में आए हैं। अधिकारियों ने कहा कि सभी व्यवसायों के लिए सुरक्षा और भवन संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

एस्टेट ऑफिस लगातार निरीक्षण कर रहा है ताकि अवैध निर्माण, अतिक्रमण और स्वीकृत नक्शों से किए गए बदलावों की जांच की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले अन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जा सकती है।

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