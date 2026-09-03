अभिनेत्री स्वरा भास्कर इन दिनों संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत में दीपिका पादुकोण के जौहर सीन को लेकर दिए गए अपने बयान के कारण सुर्खियों में हैं। स्वरा ने इस सीन को ‘समस्या’ बताया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा।

अब अभिनेता रणवीर शौरी ने भी स्वरा के बयान पर निशाना साधा है और उनकी टिप्पणी को लेकर उन्हें ‘बेशर्म’ तक कह दिया। रणवीर ने अपने एक्स हैंडल पर स्वरा के बयान पर सवाल उठाते हुए जौहर और बलात्कार पीड़िताओं के बीच तुलना को गलत बताया।

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रणवीर शौरी ने स्वरा को बताया- बेशर्म

रणवीर ने लिखा, “मुझे अब भी समझ नहीं आता! जौहर की तुलना बलात्कार पीड़िताओं से कैसे की जा सकती है? जौहर उस स्थिति में आग में कूदकर जान देने का फैसला था, जहां लगातार बलात्कार, हिंसा और यहां तक कि शवों के साथ भी यौन हिंसा का खतरा था। इन दोनों के बीच आखिर क्या संबंध है? ये पूरी तरह से दो अलग-अलग परिस्थितियां हैं।”

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि इस तरह की तुलना का मकसद एक समूह को बदनाम करना और दूसरे को सही ठहराना हो सकता है। रणवीर ने अपनी पोस्ट के एंड में स्वरा की टिप्पणी को लेकर लिखा, “बेहद बेशर्म”

शहजाद पूनावाला का स्वरा भास्कर पर रिएक्शन

रणवीर शौरी से पहले भी कई लोग स्वरा भास्कर के इस बयान पर उनकी कड़ी निंदा कर चुके हैं। इस लिस्ट में पूर्व बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी अपना रिएक्शन दिया था। उन्होंने कहा था कि “उन्हें ऐसी टिप्पणियां करने से बचना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी स्वरा भास्कर खुद को अपने ही नेता राहुल गांधी से भी ज्यादा नासमझ और अक्षम साबित कर देती हैं।” उन्होंने आरोप लगाया कि 2026 के आधुनिक भारत की तुलना 1303 में घिरे चित्तौड़ से करना ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों को नजरअंदाज करने जैसा है।”

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उन्होंने आगे कहा कि “आज महिलाओं के पास संविधान, न्यायपालिका, पुलिस और न्याय पाने के लिए कानूनी व्यवस्था मौजूद है। वहीं, उस दौर में चित्तौड़ की महिलाओं के सामने युद्ध में हार के बाद बंदी बनाए जाने, दासी बनाए जाने और यौन हिंसा जैसे गंभीर खतरों का सामना करने की आशंका थी।”

क्या था स्वरा भास्कर का बयान

स्वरा का कहना था कि फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखाए गए जौहर के एक खास शॉट ने उन्हें इतना परेशान और नाराज कर दिया था कि उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को पांच दिन का वक्त दिया था।

स्वरा ने बताया कि वह फिल्म में उन करीब 800 महिलाओं को जौहर करते हुए देख रही थीं। इसी दौरान उनके मन में यह सवाल आया कि अगर कोई महिला दुष्कर्म की शिकार हो जाए, तो क्या उसके लिए अपनी जान देना ही सम्मान और बहादुरी का पैमाना माना जाना चाहिए?