बॉलीवुड एक्टर रणवीर शौरी (Ranvir Shorey) तमाम समसामयिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर वह अपने ट्वीट्स को लेकर सुर्खियों में हैं। शौरी ने ट्वीट किया, ‘देश का इंटेलेक्चुअल एलिट क्लास राहुल गांधी के अलावा और किसी को विपक्ष का चेहरा बनने ही नहीं देगा। वह अपनी पूरी ताकत उनके पीछे झोंक देगा और किसी दूसरे शख्स को विकल्प के तौर पर तैयार नहीं होने देगा।’

उन्होंने आगे लिखा, ‘इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह कांग्रेस के छह दशकों के शासनकाल के दौरान बना पैसा और शक्ति का नेटवर्क है, जिसके बलबूते ये पनपते रहे हैं। ऐसी स्थिति में वे सुनिश्चित करेंगे कि ये नेटवर्क किसी भी तरह बरकरार रहे। ये लोग 2014 से पहले की स्थिति चाहते हैं।’

रणवीर शौरी ने अपने अगले ट्वीट में एक पोल करते हुए लिखा कि अगर आपके पास सिर्फ राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी ही विकल्प हों तो आप किसे चुनेंगे? उनके इस पोल पर बुधवार की शाम 6.30 बजे तक 3,16,000 से अधिक यूजर्स ने वोट किया, जिसमें से 58.6% यूजर्स ने राहुल गांधी को विकल्प के तौर पर चुना। तो वहीं काला चश्मा 41.5% यूजर्स ने नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट किया।

And with this, the Congress is now officially attacking me with clueless and fake barbs.

A guy called Pandhi, bootlicking a fake Gandhi. https://t.co/iiZIgm2lUT

— Ranvir Shorey (@RanvirShorey) February 16, 2021