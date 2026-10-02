अभिनेता-निर्देशक पूजा भट्ट के भाई राहुल भट्ट इन दिनों अपने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू को लेकर चर्चा में हैं। सिद्धार्थ कनन से बातचीत के दौरान उन्होंने अपने पिता महेश भट्ट और दिवंगत अभिनेत्री परवीन बाबी के रिश्ते से लेकर रणवीर शौरी और पूजा भट्ट के पुराने विवाद तक कई मुद्दों पर बात की।

राहुल ने उस घटना का भी जिक्र किया, जब उन्होंने रणवीर शौरी की कार का शीशा तोड़ दिया था और उनके साथ मारपीट की थी। अब राहुल के इस बयान पर रणवीर शौरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।

राहुल भट्ट के बयान पर रणवीर का जवाब

राहुल भट्ट के इंटरव्यू से जुड़ी एक मीडिया रिपोर्ट रणवीर शौरी ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर की। इसके साथ उन्होंने पूजा भट्ट के साथ अपने पुराने रिश्ते और उस समय हुई घटना को लेकर अपनी बात रखी। रणवीर ने लिखा, “मुझे खुशी है कि 20 साल से ज्यादा समय से चली आ रही गलत अफवाहों और बदनामी के बाद आखिरकार कुछ सच्चाई सामने आई है।”

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इसके बाद रणवीर ने इस कहानी का एक मिसिंग पीस बताते हुए लिखा, “किसी टॉक्सिक रिश्ते से बचने के लिए हिंसा से अपना बचाव करना ‘हिट करना’ नहीं है।” रणवीर के इस पोस्ट को राहुल भट्ट के हालिया बयान पर उनकी प्रतिक्रिया माना जा रहा है।

राहुल ने क्या बताया था?

सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट में राहुल भट्ट ने रणवीर शौरी और पूजा भट्ट के बीच हुए पुराने विवाद को याद किया। उन्होंने बताया कि दोनों के बीच बहस हुई थी। राहुल के मुताबिक, उस दौरान रणवीर ने पूजा को मारा था या ऐसा कुछ हुआ था, जिसके बाद वह बीच में आए।

राहुल ने माना कि उस समय उनका रिएक्शन जरूरत से ज्यादा था। उन्होंने बताया कि उन्होंने रणवीर की कार का शीशा तोड़ दिया था और उनकी एक पसली में फ्रैक्चर हो गया था। राहुल ने यह भी कहा कि कानून अपने हाथ में लेना उनकी गलती थी और इसके लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था और उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।

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रणवीर शौरी का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो रणवीर शौरी हाल ही में परमवीर चीमा, स्मिता बंसल और अल्फिया जाफरी के साथ ‘द पिरामिड स्कीम’ में नजर आए थे। अब वह प्रशांत भागिया के निर्देशन में बन रही कॉमेडी-ड्रामा फिल्म ‘खोसला का घोसला 2’ में दिखाई देंगे। फिल्म में बोमन ईरानी और अनुपम खेर भी अहम भूमिकाओं में हैं।