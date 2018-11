VIDEO: रिसेप्शन में दीपिका की साड़ी ठीक करते दिखे रणवीर सिंह, वायरल हो रहा वीडियो

View this post on Instagram

. Самые красивые!!!!!!!😍♥️ Уффф…на них!😭♥️♥️♥️ Песня "Janam Janam"🎶 . #болливуд #болли #индия #кино #фильмы #индийскиефильмы #индийскиесериалы #india #songs #movies #shows #bollywood #bolly #actors #actresses #deepika #padukone #дипика #дипикападукон #queen #королева #deepikapadukone #deepveer #ranveersingh #singh #ranveer #rano #дипвир